Giacomo Ferri: "A questo Toro manca l'essenza granata"

Giacomo Ferri ha rappresentato molto per il Torino, sia da giocatore, che da team manager durante l'era Ventura. "Bisogna guardare al passato per avere un futuro altrettanto brillante. Un'opera di ricostruzione, anche della memoria. Iniziando dai bambini del settore giovanile. La prima squadra sarebbe una conseguenza, non una priorità. Ma ci vuole pazienza..."