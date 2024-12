Scudetto, perché i numeri dicono che l'Atalanta è la favorita

Altro che flessione invernale: i numeri dimostrano che, nelle sue stagioni migliori, l’Atalanta ha attraversato i suoi periodi più difficili prima di Natale, non dopo. Teoricamente, dunque, per i nerazzurri il peggio è già passato (e non c'è nemmeno stato). E se sapranno rispettare la media dei loro celebri finali di stagione, il sogno dello scudetto può diventare più concreto che mai