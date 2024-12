Il 2024 è stato un anno indimenticabile per Jorge Martin e lo rivive assieme a Sky Sport: il sogno di una vita realizzato, diventare campione del mondo in MotoGP, l'addio alla Ducati e il futuro in Aprilia. Ma anche il rapporto coi suoi avversari, a partire da Bagnaia, fino al suo lato più sensibile: quando 'Martinator' torna a essere solo Jorge...