Per la semifinale di ritorno di Coppa Italia (1-1 l'andata) Inzaghi e Conceiçao scelgono la continuità: l'Inter si dovrebbe presentare con una formazione simile a quella che ha perso a Bologna (conferma per Correa in attacco, unici cambi Martinez in porta e Dimarco al posto di Carlos Augusto); nel Milan possibile un solo cambio (Abraham al posto di Jovic), con Walker recuperato che partirà però dalla panchina