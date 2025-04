La Lega Serie A ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma il 14 maggio. Tagliandi nelle curve a partire dai 40 euro, la prima fase (riservata agli abbonati Serie A) inizierà il 30 aprile, mentre dal 6 maggio l'eventuale vendita libera

Conosciuto il nome delle due sfidanti, con Milan da una parte e Bologna dall'altra parte, manca solo la finale per decretare la vincitrice della Coppa Italia per la stagione 2024-2025. La Lega Serie A ha reso note oggi le modalità di vendita dei biglietti per la partita dell'Olimpico, in programma il prossimo 14 maggio alle 21. Vendita che inizierà mercoledì 30 aprile su vivaticket.com (gli utenti dovranno prima registrarsi al sito), con la prima fase riservata agli abbonati Serie A delle due squadre, mentre dal 6 maggio partirà l'eventuale vendita libera. Questi i prezzi destinati per settore:

TRIBUNA Monte Mario € 220.00

TRIBUNA Monte Mario Laterale € 180.00

TRIBUNA Tevere € 170.00

TRIBUNA Tevere Laterale € 130.00

DISTINTI € 60.00

CURVE € 40.00

non DEAMBULANTI E INVALIDI AL 100% CON ACCOMPAGNATORE € 50.00

I bambini che non abbiano compiuto il 6° anno di età avranno diritto a un ingresso gratuito senza diritto di posto. Ai sostenitori del Milan sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud. Ai sostenitori del Bologna sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord.