Milan, Conceição: "Sapremo onorare questo trofeo"

"L'Italia è molto importante per me e ora sono orgoglioso di essere qui in questa sede alla presenza del Capo dello Stato, alla guida del Milan, in vista della finale, che sono certo sapremo onorare". Sono queste le parole dell'allenatore rossonero, Sergio Conceição, ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con le delegazioni di Milan e Bologna, alla vigilia della finale di Coppa Italia LE PAROLE DI MATTARELLA

Mattinata importante per Milan e Bologna che hanno incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Anche Sergio Conceição, allenatore rossonero, ha preso la parola facendo un lungo discorso. "Buongiorno Signor Presidente, buongiorno a tutti i presenti. Per me, per i miei giocatori e per tutto il Milan è un grande onore essere ricevuti qui oggi. Siamo alla vigilia della finale di Coppa Italia, una competizione che affonda le proprie radici nella storia sportiva e culturale di questo Paese e che celebra il calcio italiano, le sue tradizioni, le sue emozioni e la sua capacità di unire. Da portoghese permettetemi di esprimere un pensiero personale sull’Italia, perché questa è una Nazione per cui provo grande affetto e che per me ha avuto un ruolo fondamentale nella mia vita".

Dall'arrivo in Italia al Milan "Il mio arrivo in Italia, nel 1998, è stato un viaggio che non solo ha rappresentato una nuova sfida professionale, ma anche un momento di crescita dal punto di vista personale. L’Italia, con la sua cultura, la sua passione e la sua tradizione calcistica, è diventata per me un una seconda casa. In questi anni ho avuto la possibilità di conoscere allenatori, dirigenti, compagni di squadra che hanno saputo trasmettermi tanto. Ho conosciuto un paese di rara bellezza con un ineguagliabile patrimonio di cultura, stile, creatività, un paese che mi ha accolto e dove la socialità è la base della vita quotidiana. Questa esperienza mi ha cambiato profondamente, come professionista e come uomo. Ho imparato l’importanza di ascoltare, di condividere passione ed esperienze. E se sono qui oggi, lo devo anche a questo".