Trofeo in palio mercoledì alle 20.45 all'Olimpico, dove Conceiçao recupera Fofana e Tomori. In attacco rientra Leao accanto a Pulisic, il centravanti dovrebbe essere ancora Jovic preferito a Gimenez e Abraham. Italiano va verso la conferma iniziale di Dallinga (e non Castro) rifornito da Orsolini, Odgaard e dal rientrante Ndoye. Si rivede Ferguson, dietro Holm è in vantaggio sull'ex Calabria e su De Silvestri

LE CONFERENZE: CONCEIÇAO - ITALIANO