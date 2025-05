Al termine della finale di Coppa Italia persa dal Milan contro il Bologna, l'amministratore delegato dei rossoneri, Giorgio Furlani , commenta la stagione della squadra in maniera dura e senza grossi giri di parole: "Innanzitutto voglio fare i complimenti al Bologna per questo traguardo raggiunto - dice a Sport Mediaset - Ma sono qui per dire sostanzialmente tre cose". Inizia il mea culpa: "Non possiamo negare che questa sia una stagione fallimentare perché siamo molto distanti da dove volevamo essere; cerchiamo di chiudere al meglio in queste due partite; condividiamo la delusione dei nostri tifosi, sono stati fatti vari errori , bisogna guardare avanti, correggerli e tornare dove la dirigenza e i tifosi meritano di essere".

"Dopo le ultime due gare prenderemo delle decisioni"

Uno sfogo duro che non chiarisce quali saranno le mosse per il futuro ma le lascia intravvedere: "Scelte? C’è grossa delusione per questa partita e per questo trofeo, non mi sento di rispondere a questa domanda, ci sono ancora due partite e poi prenderemo decisioni - conclude - Non c’è stato contatto con Cardinale nelle ultime due ore, ma penso che lui la pensi come me, il progetto del Milan rimane lo stesso che conosciamo tutti. Non posso rispondere adesso sul futuro dopo questa brutta sconfitta".