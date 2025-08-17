Leao segna e si fa male: costretto al cambio

Rafa Leao è stato costretto a lasciare il campo dopo 17 minuti di gioco nel corso del match tra Milan e Bari di Coppa Italia. L'attaccante portoghese - autore al 14' del gol di testa che ha sbloccato la partita - è stato sostituito da Gimenez a causa di un indurimento al polpaccio. Il momento in cui si è fatto male è stato quello della ricaduta a terra dopo uno stacco di testa, poco dopo la rete del vantaggio. Nei prossimi giorni verranno valutate le sue condizioni

