A San Siro parte ufficialmente la stagione dei rossoneri, impegnati contro il Bari nei trentaduesimi di Coppa Italia. Allegri (squalificato e non in panchina) conferma il 3-5-2 provato nel corso delle amichevoli estive, con Pulisic e Leao in attacco. A sinistra Estupinan vince il ballottaggio con Bartesaghi. Partono dalla panchina i nuovi Modric e Jashari, davanti alla difesa gioca Ricci. Fischio d'inizio alle 21.15
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri
BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Bellomo, Pagano; Pereiro, Moncini, Sibili. All. Caserta
Ci sono anche un paio di Morata a San Siro
Tare: "Un attaccante arriverà. Hojlund e Vlahovic buone opzioni"
Il Milan prenderà sicuramente un attaccante, e sia Hojlund sia Vlahovic sono opzioni valide. Lo ha confermato il ds rossonero Igli Tare prima della partita, parlando a Sportmediaset. "Hojlund è un'opzione buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile - ha detto - Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo. Vlahovic? Anche questa è un'opzione, un attaccante deve arrivare".
Coppa Italia, avanti anche Parma e Frosinone
Appena terminate due delle gare in programma oggi, sempre per i 32esimi di Coppa Italia. Il Parma supera il Pescara, il Frosinone elimina il Monza
Allegri vince "di corto muso" (con i cavalli)
Intanto Allegri ha già esultato... grazie all'ippica. A Livorno doppietta dei suoi cavalli alla "Coppa del Mare". Con un successo di "corto muso" per Strong Alpha che ha preceduto Fly by Fly
Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo"
Molto chiaro l'allenatore del Milan alla vigilia della partita contro il Bari. Allegri si è detto anche soddisfatto del mercato fatto dai rossoneri
Un'ora al fischio d'inizio (si parte alle 21.15), le tribune di San Siro iniziano a riempirsi. Attesi quasi 70mila spettatori per il debutto dei rossoneri
Ricordi il "colpo Boa"?
Giusto 15 anni fa, era il 17 agosto 2010, il Milan faceva un passo decisivo verso lo scudetto con un affare di mercato molto particolare. Tanto che Galliani alla fine... mandò un bacio a Preziosi davanti a tutti, per ringraziarlo
La formazione del Bari
Anche per il Bari di Caserta la stagione inizia ufficialmente questa sera; domenica alle 19 invece scatta la Serie B, con la sfida al Venezia (in trasferta). Una settimana dopo, il Monza: subito due retrocesse, dunque, per il Bari
- BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Bellomo, Pagano; Pereiro, Moncini, Sibili. All. Caserta
Milan, le scelte di formazione
Allegri è squalificato e (ri)debutterà ufficialmente sulla panchina del Milan solo domenica, in campionato. Intanto però conferma il 3-5-2 provato questa estate nelle amichevoli con Tomori, Gabbia, Pavlovic terzetto di difesa e Saelemakers-Estupinan esterni a tutta fascia. Davanti Pulisic-Leao. I nuovi Modric e Jashari partono fuori, probabile ingresso a gara in corso
- MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri
Reijnders? Già dimenticato
Inizia già a colorarsi di rossonero il piazzale di San Siro. Nuovi idoli sostituiscono quelli di ieri. E c'è chi ha "barrato" il nome sulla maglia di Reijnders, facendo stampare sotto al 14 il nome del nuovo proprietario di quel numero: Modric
Gli altri risultati dei 32esimi di Coppa Italia
I trentaduesimi di Coppa Italia sono iniziati ieri, sabato 16 agosto, riservando già una sorpresa, con la prima squadra di Serie A eliminata da una di B: il Palermo in trasferta ha battuto la Cremonese. Dopo lo 0-0 nei 90’, si va ai calci di rigore e il portiere Bardi para quello decisivo a Johnsen. Passano dunque i siciliani di Pippo Inzaghi. Rigori anche a Cagliari, dove i sardi eliminano non senza fatica l'Entella. Como subito sotto in casa conil Sudtirol ma poi rimonta e segna tre gol in 3 minuti. Qui il quadro completo: tabellone, partite, accoppiamenti e il regolamento del torneo
Tare e Bari, destini che si incrociano
"Esordio" ufficiale anche per Igli Tare, nuovo ds del Milan, legato ai rossoneri da un curioso destino, così come a Bari
Okafor "bomber" estivo del Milan
Si tratta soltanto di "calcio d'estate" ma sappiamo che un fantallenatore in fase di studio si aggrappa a qualsiasi statistica. Quali sono stati dunque i giocatori che hanno segnato di più nel corso delle amichevoli estive? Per il Milan il "capocannoniere" è stato Okafor, con 4 gol
Tutte le amichevoli estive delle squadre di A
Ieri in campo Inter, Roma, Lazio, Bologna, Juventus e Atalanta
I risultati delle amichevoli estive del Milan
Questa estate i rossoneri di Allegri hanno giocato 5 amichevoli, di cui 4 contro club inglesi. Bilancio di due vittorie (prestigiosa quella contro il Liverpool, poco più di un allenamento la sfida con gli australiani del Perth Glory), un pari e due sconfitte (Arsenal e Chelsea)
- Arsenal-Milan 1-0
- Liverpool-Milan 2-4
- Perth Glory-Milan 0-9
- Leeds-Milan 1-1
- Chelsea-Milan 4-1
Perché il Milan gioca i preliminari di Coppa Italia
Il Milan è costretto a partire dai 32esimi di Coppa Italia (a differenza delle altre big che entreranno in tabellone dagli ottavi) a causa dei risultati della scorsa stagione: ottavo posto in campionato, con i rossoneri rimasti fuori dall'Europa, e finale di Coppa Italia persa contro il Bologna (sarebbe stata una "strada" per la qualificazione all'Europa League). Il Milan non è stato incluso dunque tra le 8 teste di serie al momento della compilazione del tabellone (il Bologna campione in carica è la testa di serie numero 1) e parte dunque da un turno preliminare come le neopromosse e le retrocesse
Inizia la stagione del Milan
Terminate le amichevoli estive, per il Milan di Allegri inizia già ufficialmente la stagione 2025/26. In attesa dello start del campionato (Milan in campo sabato 23 agosto contro la Cremonese), i rossoneri esordiscono in Coppa Italia, partendo da un turno "preliminare": i 32esimi contro il Bari. Fischio d'inizio alle 21.15 a San Siro