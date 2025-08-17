Il Milan prenderà sicuramente un attaccante, e sia Hojlund sia Vlahovic sono opzioni valide. Lo ha confermato il ds rossonero Igli Tare prima della partita, parlando a Sportmediaset. "Hojlund è un'opzione buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile - ha detto - Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo. Vlahovic? Anche questa è un'opzione, un attaccante deve arrivare".