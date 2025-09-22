Settimana di Coppa Italia per il Milan. Allegri prepara la sfida dei sedicesimi contro il Lecce a San Siro, in programma martedì 23 settembre alle 21: "Occasione per Nkunku e per chi ha giocato meno? Prima di tutto è un'occasione per passare il turno". Continua l'indisponibilità di Leao: "Lo valuteremo giovedì o venerdì per il Napoli"

Prima del Napoli, c'è la Coppa Italia per il Milan. Domani, martedì 23 settembre, i rossoneri ospiteranno il Lecce alle 21 per i sedicesimi. Nel turno precedente i rossoneri hanno eliminato il Bari, in una partita in cui Rafael Leao aveva lasciato il campo infortunato. Il rientro del portoghese non avverrà nemmeno domani: " Lo valuteremo giovedì o venerdì per Napoli, domani assolutamente non ci sarà". Al suo posto Nkunku? "Sta meglio, possibile che parta dall'inizio ma questa non è tanto un'occasione per far giocare chi è stato impiegato meno finora, ma quanto per passare il turno".

"Partita dalla tribuna? La vivo in molto diverso"

Allegri è consapevole dei rischi riservati da una sfida a eliminazione diretta: "La Coppa è una competizione diversa, da dentro o fuori, senza nemmeno i supplementari. Non dobbiamo arrivare ai rigori. Abbiamo l'obbligo di vincere e non sarà facile, bisognerà avere l'approccio giusto". Come nel turno precedente e come con l'Udinese in campionato, l'allenatore sarà in tribuna per scontare la squalifica ricevuta in seguito alla finale del 2024 vinta con la Juve: "In tribuna vivo tutto in modo diverso, non mi sento dentro la partita. Spero che domani sia l'ultima volta".