Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Coppa Italia, Allegri verso Milan-Lecce: "Leao out. Turnover? Bisogna passare il turno"

Coppa Italia

Settimana di Coppa Italia per il Milan. Allegri prepara la sfida dei sedicesimi contro il Lecce a San Siro, in programma martedì 23 settembre alle 21: "Occasione per Nkunku e per chi ha giocato meno? Prima di tutto è un'occasione per passare il turno". Continua l'indisponibilità di Leao: "Lo valuteremo giovedì o venerdì per il Napoli"

SALA: "SFINITO DALLA VICENDA SAN SIRO"

Prima del Napoli, c'è la Coppa Italia per il Milan. Domani, martedì 23 settembre, i rossoneri ospiteranno il Lecce alle 21 per i sedicesimi. Nel turno precedente i rossoneri hanno eliminato il Bari, in una partita in cui Rafael Leao aveva lasciato il campo infortunato. Il rientro del portoghese non avverrà nemmeno domani: "Lo valuteremo giovedì o venerdì per Napoli, domani assolutamente non ci sarà". Al suo posto Nkunku? "Sta meglio, possibile che parta dall'inizio ma questa non è tanto un'occasione per far giocare chi è stato impiegato meno finora, ma quanto per passare il turno".

"Partita dalla tribuna? La vivo in molto diverso"

Allegri è consapevole dei rischi riservati da una sfida a eliminazione diretta: "La Coppa è una competizione diversa, da dentro o fuori, senza nemmeno i supplementari. Non dobbiamo arrivare ai rigori. Abbiamo l'obbligo di vincere e non sarà facile, bisognerà avere l'approccio giusto". Come nel turno precedente e come con l'Udinese in campionato, l'allenatore sarà in tribuna per scontare la squalifica ricevuta in seguito alla finale del 2024 vinta con la Juve: "In tribuna vivo tutto in modo diverso, non mi sento dentro la partita. Spero che domani sia l'ultima volta". 

Coppa Italia: Altre Notizie

Allegri: "Leao out. Turnover? Serve qualificarsi"

Coppa Italia

Settimana di Coppa Italia per il Milan. Allegri prepara la sfida dei sedicesimi contro il Lecce a...

Coppa Italia, date e orari dei sedicesimi

Coppa Italia

La Lega calcio ha ufficializzato date e orari dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Ultimo...

Leao-Pulisic, Bari ko: Milan ai sedicesimi

Coppa Italia

Il Milan inizia ufficialmente la sua stagione superando il turno di Coppa Italia contro il Bari,...

Leao segna e si fa male: costretto al cambio

milan-bari

Rafa Leao è stato costretto a lasciare il campo dopo 17 minuti di gioco nel corso del match tra...

Milan, nei preliminari c'è il Bari come nel 1987

Coppa Italia

Nel giorno dell'ufficializzazione di Igli Tare come nuovo ds, i rossoneri conoscono da dove...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE