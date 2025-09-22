Esplora tutte le offerte Sky
Milan-Lecce, le probabili formazioni

Coppa Italia
©IPA/Fotogramma

Martedì 23 settembre il Milan affronta il Lecce a San Siro nei sedicesimi di Coppa Italia. Allegri conferma Gimenez titolare in attacco, Leao non è ancora pronto (l'obiettivo è recuperarlo per domenica 28 settembre contro il Napoli), mentre Mike Maignan dovrebbe tornare in porta dopo il problema muscolare. Ballottaggio tra Loftus-Cheek e Fofana a centrocampo. Nel Lecce occhi su Camarda, che per la prima volta giocherà contro la squadra in cui è cresciuto

COPPA ITALIA: IL CALENDARIO - IL TABELLONE

Probabili formazioni
Milan
La probabile formazione

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. All. Massimiliano Allegri

  • In porta dovrebbe tornare Maignan dall'inizio dopo il problema muscolare, la scelta definitiva nelle prossime ore
  • Ancora out Rafa Leao che sarà valutato in vista del Napoli
  • Ballottaggio tra Loftus-Cheek e Fofana a centrocampo con Ricci e Rabiot
  • Davanti va verso la prima da titolare con la maglia del Milan per Christopher Nkunku che dovrebbe far coppia con Gimenez
Lecce
La probabile formazione

  • LECCE (3-5-2): Fruchtl; Gabriel, Gaspar, Siebert; Veiga, Berisha, Ramadani, Kaba, Tete Morente; Camarda, N'Dri. All. Di Francesco
  • Di Francesco sta valutando un passaggio dal 4-3-3 delle prime giornate di campionato al 3-5-2, modulo speculare a quello dell'avversario
  • In porta spazio a Fruchtl, mentre in difesa inserimento di Siebert con Gaspar e Tiago Gabriel
  • Il terzino Danilo Veiga a destra, mentre a sinistra verrebbe adattato Tete Morente, favorito su Gallo
  • In avanti chance all'ex rossonero Camarda con N'Dri. A centrocampo Berisha e Kaba con Ramadani perno centrale

