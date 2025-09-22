Martedì 23 settembre il Milan affronta il Lecce a San Siro nei sedicesimi di Coppa Italia. Allegri conferma Gimenez titolare in attacco, Leao non è ancora pronto (l'obiettivo è recuperarlo per domenica 28 settembre contro il Napoli), mentre Mike Maignan dovrebbe tornare in porta dopo il problema muscolare. Ballottaggio tra Loftus-Cheek e Fofana a centrocampo. Nel Lecce occhi su Camarda, che per la prima volta giocherà contro la squadra in cui è cresciuto

