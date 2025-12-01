Sarà Juventus-Udinese ad aprire il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia, squadre in campo martedì alle 21. Spalletti ovviamente dovrà fare a meno di Vlahovic, che ha rimediato un brutto infortunio muscolare e dovrà stare fermo dai 3 ai 5 mesi. In attacco dovrebbero esserci David e Openda supportati da Adzic sulla trequarti. Runjaic potrebbe schierare Palma, giovane difensore classe 2008, dal 1'; in attacco coppia formata da Buksa e Bravo
Juventus (3-4-1-2), la probabile formazione
Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Koopmeiners, Miretti, Kostic; Adzic; David, Openda. All. Spalletti.
- Diversi cambi tra i bianconeri rispetto alla gara di campionato contro il Cagliari
- Non ci sarà ovviamente Vlahovic, che dovrà stare fermo dai 3 ai 5 mesi per un infortunio muscolare
- In porta dovrebbe tornare Di Gregorio, in difesa Gatti
- Sulla trequarti dovrebbe esserci Adzic a supporto di Openda e David
Udinese (3-5-2), la probabile formazione
Sava; Goglichidze, Solet, Palma; Ehizibue, Miller, Piotrowski, Ekkelenkamp, Modesto; Bravo, Buksa. All. Runjaic.
- Runjaic potrebbe lanciare il giovane 2008 Palma dal 1' nel terzetto arretrato
- A centrocampo Miller ed Ekkelenkamp verso una maglia da titolare
- In avanti spazio a Bravo e Buksa