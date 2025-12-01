Offerte Black Friday
Juventus-Udinese, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia

Coppa Italia

Sarà Juventus-Udinese ad aprire il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia, squadre in campo martedì alle 21. Spalletti ovviamente dovrà fare a meno di Vlahovic, che ha rimediato un brutto infortunio muscolare e dovrà stare fermo dai 3 ai 5 mesi. In attacco dovrebbero esserci David e Openda supportati da Adzic sulla trequarti. Runjaic potrebbe schierare Palma, giovane difensore classe 2008, dal 1'; in attacco coppia formata da Buksa e Bravo

LESIONE MUSCOLARE PER VLAHOVIC: DAI 3 AI 5 MESI DI STOP

Juventus (3-4-1-2), la probabile formazione

Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Koopmeiners, Miretti, Kostic; Adzic; David, Openda. All. Spalletti. 

  • Diversi cambi tra i bianconeri rispetto alla gara di campionato contro il Cagliari
  • Non ci sarà ovviamente Vlahovic, che dovrà stare fermo dai 3 ai 5 mesi per un infortunio muscolare
  • In porta dovrebbe tornare Di Gregorio, in difesa Gatti
  • Sulla trequarti dovrebbe esserci Adzic a supporto di Openda e David
Udinese (3-5-2), la probabile formazione

Sava; Goglichidze, Solet, Palma; Ehizibue, Miller, Piotrowski, Ekkelenkamp, Modesto; Bravo, Buksa. All. Runjaic. 

  • Runjaic potrebbe lanciare il giovane 2008 Palma dal 1' nel terzetto arretrato
  • A centrocampo Miller ed Ekkelenkamp verso una maglia da titolare
  • In avanti spazio a Bravo e Buksa

Spalletti: "Yildiz può fare anche il centravanti"

juventus

Gli esami a cui si è sottoposto Dusan Vlahovic hanno evidenziato una lesione di alto grado alla...

Landucci: "Leao sarà a disposizione con il Napoli"

milan

Il vice allenatore del Milan analizza il successo di Coppa Italia con il Lecce: "Abbiamo...

Fabregas: "Doneremo l'incasso di Coppa Italia"

maltempo como

Il maltempo ha colpito duramente la provincia di Como, causando allagamenti, frane ed esondazioni...

Allegri: "Leao out. Turnover? Serve qualificarsi"

Coppa Italia

Settimana di Coppa Italia per il Milan. Allegri prepara la sfida dei sedicesimi contro il Lecce a...

Coppa Italia, date e orari dei sedicesimi

Coppa Italia

La Lega calcio ha ufficializzato date e orari dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Ultimo...
