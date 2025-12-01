Sarà Juventus-Udinese ad aprire il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia, squadre in campo martedì alle 21. Spalletti ovviamente dovrà fare a meno di Vlahovic, che ha rimediato un brutto infortunio muscolare e dovrà stare fermo dai 3 ai 5 mesi. In attacco dovrebbero esserci David e Openda supportati da Adzic sulla trequarti. Runjaic potrebbe schierare Palma, giovane difensore classe 2008, dal 1'; in attacco coppia formata da Buksa e Bravo

