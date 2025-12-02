Juventus-Udinese, il risultato in diretta LIVE
Avvio piuttosto bloccato allo Stadium con la Juve a fare la partita e l'Udinese molto compatta e pronta a ripartire. Due tentativi di Yildiz, il primo trova Sava pronto, il secondo si spegne di poco sul fondo. Poi l'incursione di McKennie da destra con una rasoiata in mezzo che Palma devia alle spalle di Sava nel tentativo di anticipare David
Locatelli premiato per le 200 gare in maglia bianconera
29' - Gol annullato a Ehizibue per una evidente posizione di fuorigioco
23' - Juve in vantaggio: autogol di Palma
McKennie va via sulla destra e mette in mezzo un pallone forte e rasoterra, Palma nel tentativo di anticipare David la mette alle spalle di Sava
21' - Ancora una fiammata di Yildiz che riceve al limite dell'area in posizione centrale, sposta sul destro e calcia in diagonale, palla fuori di poco
19' - Al momento l'Udinese non è ancora riuscita a rendersi pericolosa dalle parti di Di Gregorio
13' - Dagli sviluppi di un angolo battuto da Koopmeiners ci prova Kelly, la sua conclusione viene a sua volta deviata e termina di nuovo in angolo
11' - Primo tentativo della Juve, si accende Yildiz che da sinistra si accentra e calcia con il destro rasoterra, Sava in due tempi si salva
7' - Gara piuttosto bloccata e sottoritmo in questa primissima fase, nessuna delle due squadre vuole scoprirsi eccessivamente
4' - Sembra chiara la trama della partita con la Juve a giocare con il possesso e l'Udinese pronta a rubare palla e ripartire
Juventus-Udinese 0-0 LIVE
Si parte allo Stadium
Minuto di raccoglimento in memoria di Nicola Pietrangeli
Squadre in campo e inno della Serie A
Chiellini: "Rinnovo Yildiz? C'è volontà comune"
"Non ci sorprende quanto sta facendo Kenan, c'è grande stima e apprezzamento nei suoi confronti: c'è volontà di entrambe le parti. è un giocatore speciale e per questo serve un po' di più di tempo ma siamo convinti farà parte di questa squadra ancora per tanti anni"
Palma: "Sono giovane, penso solo a lavorare"
"Diciamo che sono precoce, quello che faccio è non pensarci e lavorare bene per migliorare ogni giorno".
Miretti: "Coppa Italia importante per noi"
"Ci serve trovare continuità, la partita di oggi è importante perché si può alzare un trofeo che è sempre bello e dobbiamo provare a farlo"
Il programma della Supercoppa italiana
La 38esima edizione della Supercoppa Italiana si svolgerà a Riad e, come lo scorso anno, si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali ad eliminazione diretta (18 e 19 dicembre 2025) e la finale il 22 dicembre 2025. Era già stato definito il tabellone, ora sono ufficiali anche gli orari delle partite, che saranno tutte alle 20 italiane (le 22 in Arabia): gli incroci delle semifinali saranno Napoli-Milan e Bologna-Inter. Ma riepiloghiamo tutto: cosa dice il regolamento, le date e come funziona il meccanismo.
Il pallone della Supercoppa italiana 2025
Lega Serie A e Puma hanno svelato il pallone che verrà utilizzato nella prossima Supercoppa Italiana, in programma a Riad dal 18 al 22 dicembre. Orbita (stesso pallone utilizzato in Serie A) si trasforma con un "look premium" in versione gold per celebrare l'eccellenza sportiva delle quattro squadre partecipanti
Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 14^ giornata
La formazione dell'Udinese in grafica
La formazione della Juventus in grafica
Udinese, le scelte di formazione
Runjaic manda in campo la coppia Buksa-Zaniolo. Bertola nel trio difensivo con Palma e Solet. Ehizibue e Zemura sulle corsie laterali
Juventus, le scelte di formazione
Spalletti cambia sistema di gioco e propone un 4-4-2 riportando Koopmeiners a centrocampo insieme a Miretti. McKennie e Cambiaso sugli esterni. Coppia d'attacco formata da Yildiz e David
Juventus, infortunio Vlahovic: lesione di alto grado alla coscia sinistra
L'attaccante serbo ha svolto gli esami strumentali in seguito all'infortunio subito contro il Cagliari: i controlli hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Ulteriori consulti medici serviranno per valutare se sarà necessario un intervento chirurgico ma lo stop sarà lungo: dai 3 ai 5 mesi
Coppa Italia, il programma degli ottavi di finale
Dopo aver completato il programma dei sedicesimi di Coppa Italia, entrano in gioco le teste di serie a partire dagli ottavi di finale. Ufficiali le date e gli orari: si parte martedì 2 dicembre alle 21 con Juventus-Udinese. Tre le partite in programma mercoledì 3 dicembre: Atalanta-Genoa alle 15, Napoli-Cagliari alle 18 e Inter-Venezia alle 21. Si prosegue giovedì 4 dicembre con Bologna-Parma (ore 18) e Lazio-Milan alle 21. A gennaio gli ultimi due incontri: martedì 13 alle 21 c'è Roma-Torino, martedì 27 alle 21 tocca a Fiorentina-Como. Di seguito il tabellone completo con tutti i match in programma, i risultati già maturati e i possibili incroci nei prossimi turni
Le formazioni ufficiali
JUVENTUS (4-4-2):Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cabal; McKennie, Koopmeiners, Miretti, Cambiaso; Yildiz, David. All. Spalletti.
UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Solet, Bertola; Ehizibue, Lovric, Zarraga, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.
Le parole di Spalletti alla vigilia della sfida con l'Udinese
Gli esami a cui si è sottoposto Dusan Vlahovic hanno evidenziato una lesione di alto grado alla coscia infortunata durante Juventus-Cagliari. Per lui uno stop da 3 a 5 mesi. Chi al suo posto? Spalletti non ha escluso anche la soluzione Yildiz: Ecco le sue parole alla vigilia degli ottavi di coppa Italia contro l'Udinese (dove mancherà Perin)
Statistiche e curiosità
La Juventus è rimasta imbattuta in ciascuno dei quattro precedenti contro l'Udinese in Coppa Italia, grazie a due vittorie e due pareggi, con un punteggio complessivo di 9-2.
La Juve non ha subito gol nelle ultime tre sfide con l'Udinese in Coppa Italia
La Juventus non ha incassato reti, considerando i tempi regolamentari, nelle ultime tre sfide contro l’Udinese in Coppa Italia e solo contro il Lecce (quattro) conta una striscia di questo tipo più lunga nella competizione – tre anche contro Cagliari, Fiorentina e Sambenedettese.
Un solo precedete tra Juve e Udinese agli ottavi di Coppa Italia
Solo uno dei quattro precedenti tra Juventus e Udinese in Coppa Italia si è disputato negli ottavi di finale, proprio il più recente, il 15 gennaio 2020, chiuso col successo dei piemontesi per 4-0 (Maurizio Sarri e Luca Gotti i tecnici delle due formazioni).
Udinese, solo contro la Samp più sfide in Coppa Italia
Tra le squadre contro cui non ha mai vinto in Coppa Italia, considerando i match chiusi nei tempi regolamentari, solo contro la Sampdoria (5 pareggi), l’Udinese conta più sfide disputate che contro la Juventus (quattro – 2 pareggi, 2 sconfitte) nella competizione.
I numeri dell'Udinese in Coppa Italia
Di contro, solo contro Fiorentina (sei), Lazio e Inter (quattro entrambe), l’Udinese ha chiuso più gare nei tempi regolamentari della Coppa Italia senza segnare rispetto a quanto fatto contro la Juventus (tre).
Juve vittoriosa nell'ultimo precedente con l'Udinese in Coppa Italia
L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla stagione 2013/2014, quando la Juventus si impose per 3-0 con i gol di Giovinco, Pogba e Llorente.