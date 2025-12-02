La 38esima edizione della Supercoppa Italiana si svolgerà a Riad e, come lo scorso anno, si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali ad eliminazione diretta (18 e 19 dicembre 2025) e la finale il 22 dicembre 2025. Era già stato definito il tabellone, ora sono ufficiali anche gli orari delle partite, che saranno tutte alle 20 italiane (le 22 in Arabia): gli incroci delle semifinali saranno Napoli-Milan e Bologna-Inter. Ma riepiloghiamo tutto: cosa dice il regolamento, le date e come funziona il meccanismo.