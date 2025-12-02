Infortunio per Gatti: esce dal campo al 56'

Nel corso del secondo tempo di Juventus-Udinese, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia, Federico Gatti è stato costretto ad uscire dal campo per infortunio. Nello specifico, al 56', mentre stava arretrando si è toccato il ginocchio ed è stato poi sostituito. Secondo le prime valutazioni, si tratta di una distorsione al ginocchio destro. Nelle prossime ore, il difensore bianconero sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per stabilire l'entità del problema

JUVENTUS-UDINESE