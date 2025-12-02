Offerte Sky
Juventus-Udinese 2-0, le pagelle della partita di Coppa Italia

Coppa Italia

Miretti è l'MVP di Juventus-Udinese, gara terminata 2-0. Bene anche l'attacco bianconero, voto 6.5 all'allenatore Spalletti. Tra gli ospiti, delude Palma; sono cinque i giocatori ad aver raggiunto il 6. Tutte le pagelle di Francesco Cosatti

JUVE-UDINESE

Pagelle
Juventus
Michele Di Gregorio
voto 6
Michele Di Gregorio
Juventus
Pierre Kalulu
voto 6
Pierre Kalulu
Juventus
Federico Gatti
voto 6.5
Federico Gatti
Juventus
Lloyd Kelly
voto 6
Lloyd Kelly
Juventus
Juan Cabal
voto 6.5
Juan Cabal
Juventus
Weston McKennie
voto 6.5
Weston McKennie
Juventus
Teun Koopmeiners
voto 6
Teun Koopmeiners
mvp
Juventus
Fabio Miretti
voto 6.5
Fabio Miretti
Juventus
Andrea Cambiaso
voto 6
Andrea Cambiaso
Juventus
Jonathan David
voto 6.5
Jonathan David
Juventus
Kenan Yildiz
voto 6.5
Kenan Yildiz
I subentrati
6.5
S.V.
S.V.
L.Openda dal 72'
6.5
E.Zhegrova dal 84'
S.V.
All. Spalletti 6.5
Udinese
Razvan Sava
voto 5.5
Razvan Sava
Udinese
Matteo Palma
voto 4.5
Matteo Palma
Udinese
Oumar Solet
voto 6
Oumar Solet
Udinese
Nicolò Bertola
voto 6
Nicolò Bertola
Udinese
Kingsley Ehizibue
voto 6
Kingsley Ehizibue
Udinese
Sandi Lovric
voto 6
Sandi Lovric
Udinese
Oier Zarraga
voto 5.5
Oier Zarraga
Udinese
Arthur Atta
voto 5
Arthur Atta
Udinese
Jordan Zemura
voto 6
Jordan Zemura
Udinese
Nicolò Zaniolo
voto 5.5
Nicolò Zaniolo
Udinese
Adam Buksa
voto 5
Adam Buksa
I subentrati
I.Bravo dal 59'
5.5
L.Miller dal 59'
5.5
S.V.
I.Gueye dal 71'
S.V.
S.V.
All. Runjaic 5.5

Infortunio per Gatti: esce dal campo al 56'

juve-udinese

Nel corso del secondo tempo di Juventus-Udinese, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia,...

Spalletti: "Yildiz può fare anche il centravanti"

juventus

Gli esami a cui si è sottoposto Dusan Vlahovic hanno evidenziato una lesione di alto grado alla...

Landucci: "Leao sarà a disposizione con il Napoli"

milan

Il vice allenatore del Milan analizza il successo di Coppa Italia con il Lecce: "Abbiamo...

Fabregas: "Doneremo l'incasso di Coppa Italia"

maltempo como

Il maltempo ha colpito duramente la provincia di Como, causando allagamenti, frane ed esondazioni...

Allegri: "Leao out. Turnover? Serve qualificarsi"

Coppa Italia

Settimana di Coppa Italia per il Milan. Allegri prepara la sfida dei sedicesimi contro il Lecce a...
