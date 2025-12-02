Miretti è l'MVP di Juventus-Udinese, gara terminata 2-0. Bene anche l'attacco bianconero, voto 6.5 all'allenatore Spalletti. Tra gli ospiti, delude Palma; sono cinque i giocatori ad aver raggiunto il 6. Tutte le pagelle di Francesco Cosatti
Pagelle
I subentrati
M.Locatelli dal 56'
6.5
F.Conceição dal 74'
S.V.
João Mário dal 73'
S.V.
L.Openda dal 72'
6.5
E.Zhegrova dal 84'
S.V.
All. Spalletti 6.5
I subentrati
I.Bravo dal 59'
5.5
L.Miller dal 59'
5.5
J.Ekkelenkamp dal 71'
S.V.
I.Gueye dal 71'
S.V.
T.Kristensen dal 81'
S.V.
All. Runjaic 5.5