Mercoledì alle 18 va in scena l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari. Ampio turnover per Conte che proporrà Ambrosino nel tridente offensivo e Vergara al fianco di Elmas in mezzo al campo. Un dubbio in difesa per Pisacane e la coppia Kilicsoy-Luvumbo in attacco. Ecco le probabili formazioni

COPPA ITALIA, IL TABELLONE