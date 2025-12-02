Offerte Sky
Probabili formazioni di Napoli-Cagliari

Coppa Italia

Mercoledì alle 18 va in scena l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari. Ampio turnover per Conte che proporrà Ambrosino nel tridente offensivo e Vergara al fianco di Elmas in mezzo al campo. Un dubbio in difesa per Pisacane e la coppia Kilicsoy-Luvumbo in attacco. Ecco le probabili formazioni

COPPA ITALIA, IL TABELLONE

Probabili formazioni
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
Portiere
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
Difensore centrale di destra
Napoli
Juan Jesus
Juan Jesus
Difensore centrale
Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
Difensore centrale di sinistra
Napoli
Pasquale Mazzocchi
Pasquale Mazzocchi
Esterno destro
Napoli
Antonio Vergara
Antonio Vergara
Centrocampista centrale
Napoli
Eljif Elmas
Eljif Elmas
Centrocampista centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
Esterno sinistro
Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
Ala destra
Napoli
Lorenzo Lucca
Lorenzo Lucca
Attaccante centrale
Napoli
Giuseppe Ambrosino
Giuseppe Ambrosino
Ala sinistra

Le scelte di Conte

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte

  • Previsti otto cambi per l'allenatore salentino rispetto all'11 titolare che ha vinto a Roma, con le eccezioni di Milinkovic-Savic tra i pali e di Beukema e Olivera, con quest'ultimo che scalerà in difesa ma il modulo potrebbe prevedere anche la linea a 4 dietro;
  • in avanti chance per Ambrosino, con Lucca al centro;
  • in mezzo al campo spazio a Vergara al fianco di Elmas
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
Gabriele Zappa
Gabriele Zappa
Difensore centrale di destra
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
Difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
Difensore centrale di sinistra
Cagliari
Alessandro Di Pardo
Alessandro Di Pardo
Esterno destro
Cagliari
Nicolò Cavuoti
Nicolò Cavuoti
Mezzala destra
Cagliari
Matteo Prati
Matteo Prati
Centrocampista centrale
Cagliari
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
Mezzala sinistra
Cagliari
Riyad Idrissi
Riyad Idrissi
Esterno sinistro
Cagliari
Semih Kiliçsoy
Semih Kiliçsoy
Attaccante
Cagliari
Zito Luvumbo
Zito Luvumbo
Attaccante

Le scelte di Pisacane

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Rodriguez; Di Pardo, Cavuoti, Prati, Gaetano, Idrissi; Kilicsoy, Luvumbo. All. Pisacane

  • Non sono stati convocati Folorunsho e Palestra, sulle corsie laterali spazio a Di Pardo e Idrissi;
  • out dalla trasferta al 'Maradona' anche Mina, Mazzitelli e Zé Pedro, mentre torna a disposizione Rog dopo i problemi al polpaccio;
  • in avanti Kilicsoy e Luvumbo, dietro ballottaggio tra Deiola e Luperto

