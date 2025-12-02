Mercoledì alle 18 va in scena l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari. Ampio turnover per Conte che proporrà Ambrosino nel tridente offensivo e Vergara al fianco di Elmas in mezzo al campo. Un dubbio in difesa per Pisacane e la coppia Kilicsoy-Luvumbo in attacco. Ecco le probabili formazioni
Le scelte di Conte
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte
- Previsti otto cambi per l'allenatore salentino rispetto all'11 titolare che ha vinto a Roma, con le eccezioni di Milinkovic-Savic tra i pali e di Beukema e Olivera, con quest'ultimo che scalerà in difesa ma il modulo potrebbe prevedere anche la linea a 4 dietro;
- in avanti chance per Ambrosino, con Lucca al centro;
- in mezzo al campo spazio a Vergara al fianco di Elmas
Le scelte di Pisacane
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Rodriguez; Di Pardo, Cavuoti, Prati, Gaetano, Idrissi; Kilicsoy, Luvumbo. All. Pisacane
- Non sono stati convocati Folorunsho e Palestra, sulle corsie laterali spazio a Di Pardo e Idrissi;
- out dalla trasferta al 'Maradona' anche Mina, Mazzitelli e Zé Pedro, mentre torna a disposizione Rog dopo i problemi al polpaccio;
- in avanti Kilicsoy e Luvumbo, dietro ballottaggio tra Deiola e Luperto