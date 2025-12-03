Offerte Sky
Lazio-Milan, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia

Coppa Italia

A cinque giorni dalla sfida di campionato a San Siro, biancocelesti e rossoneri si ritrovano all'Olimpico per gli ottavi di Coppa Italia. Previste rotazioni per entrambe le squadre. Nel Milan riposano Modric e Gabbia, dentro in difesa De Winter e a centrocampo Jashari, in campo a 98 giorni dall'infortunio al perone. Chance a sinistra per Estupinan e in attacco per Loftus-Cheek, al fianco di Leao. Pulisic è recuperato e parte in panchina. Nella Lazio Castellanos e Tavares potrebbero tornare titolari

Le scelte di Sarri

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

  • Turnover moderato per Sarri. Senza competizioni europee, la Coppa Italia è un obiettivo che fa gola. Potrebbe esserci una chance in porta per Mandas
  • In difesa si dovrebbe rivedere titolare Nuno Tavares, al centro confermata la coppia Gila-Romagnoli, così come il centrocampo, con Vecino vertice basso e Guendouzi e Basic mezzali
  • Nuova staffetta Castellanos-Dia in avanti, stavolta con l'argentino favorito dal 1'. Intoccabili gli esterni Isaksen-Zaccagni
Le scelte di Allegri

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao. All. Allegri

  • Torna Pulisic tra i convocati, ma in attacco dovrebbero partire Loftus-Cheek e Leao, quest'ultimo avanti nel ballotaggio con Nkunku
  • Riposo per Modric. Da regista giocherà Jashari, al rientro dopo l'infortunio al perone. Con lui Ricci e Rabiot, out Fofana per un problema all'adduttore
  • In difesa De Winter per Gabbia, in porta Maignan. Torna Estupinan a sinistra

