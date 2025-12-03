A cinque giorni dalla sfida di campionato a San Siro, biancocelesti e rossoneri si ritrovano all'Olimpico per gli ottavi di Coppa Italia. Previste rotazioni per entrambe le squadre. Nel Milan riposano Modric e Gabbia, dentro in difesa De Winter e a centrocampo Jashari, in campo a 98 giorni dall'infortunio al perone. Chance a sinistra per Estupinan e in attacco per Loftus-Cheek, al fianco di Leao. Pulisic è recuperato e parte in panchina. Nella Lazio Castellanos e Tavares potrebbero tornare titolari