Roma-Torino, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia

Coppa Italia

Ritornano gli ottavi di Coppa Italia, con Roma-Torino in programma martedì alle 21. Emergenza totale in attacco per Gasperini che, senza Dovbyk e Ferguson, ha le scelte obbligate. In difesa out Mancini, giocherà il terzetto Ghilardi-Ziolkowski-Hermoso. Un po' di cambi rispetto all'ultima per Baroni che punterà sulla coppia Simeone-Adams in avanti. Ecco le probabili formazioni

IL TABELLONE DI COPPA ITALIA

Probabili formazioni
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Portiere
Roma
Daniele Ghilardi
Daniele Ghilardi
Difensore centrale di destra
Roma
Jan Ziólkowski
Jan Ziólkowski
Difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
Difensore centrale di sinistra
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
Esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
Centrocampista centrale
Roma
Manu Koné
Manu Koné
Centrocampista centrale
Roma
Wesley
Wesley
Esterno sinistro
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
Trequartista
Roma
Stephan El Shaarawy
Stephan El Shaarawy
trequartista
Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
Attaccante

Le scelte di Gasperini

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione: Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All. Gasperini

  • Emergenza totale in attacco per l'allenatore giallorosso che, oltre a Dovbyk, non avrà Ferguson (oltre a Bailey e Pellegrini). Scelte obbligate, dunque, con Soulé ed El Shaarawy dietro a Dybala falso nueve;
  • mancherà anche Mancini, in difesa Ziolkowski da centrale con Hermoso e Ghilardi ai lati;
  • Celik agirà da esterno di centrocampo, con Wesley sul versante opposto
Torino
Franco Israel
Franco Israel
Portiere
Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
Difensore centrale di destra
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
Difensore centrale
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore centrale di sinistra
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
Esterno destro
Torino
Emirhan Ilkhan
Emirhan Ilkhan
Mezzala destra
Torino
Cesare Casadei
Cesare Casadei
Centrocampista centrale
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Mezzala sinistra
Torino
Zakaria Aboukhlal
Zakaria Aboukhlal
Esterno sinistro
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Attaccante
Torino
Ché Adams
Ché Adams
Attaccante

Le scelte di Baroni

TORINO (3-5-2) la probabile formazione: Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Ilkhan, Casadei, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Adams. All. Baroni

  • L'allenatore granata si prepara a qualche cambio rispetto all'11 che ha perso a Bergamo, a partire dalla porta dove Israel tornerà tra i pali;
  • in attacco è pronta dal 1' la coppia Simeone-Adams;
  • confermata la difesa, Ilkhan e Casadei spingono per una maglia da titolare

