Ritornano gli ottavi di Coppa Italia, con Roma-Torino in programma martedì alle 21. Emergenza totale in attacco per Gasperini che, senza Dovbyk e Ferguson, ha le scelte obbligate. In difesa out Mancini, giocherà il terzetto Ghilardi-Ziolkowski-Hermoso. Un po' di cambi rispetto all'ultima per Baroni che punterà sulla coppia Simeone-Adams in avanti. Ecco le probabili formazioni
Le scelte di Gasperini
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione: Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All. Gasperini
- Emergenza totale in attacco per l'allenatore giallorosso che, oltre a Dovbyk, non avrà Ferguson (oltre a Bailey e Pellegrini). Scelte obbligate, dunque, con Soulé ed El Shaarawy dietro a Dybala falso nueve;
- mancherà anche Mancini, in difesa Ziolkowski da centrale con Hermoso e Ghilardi ai lati;
- Celik agirà da esterno di centrocampo, con Wesley sul versante opposto
Le scelte di Baroni
TORINO (3-5-2) la probabile formazione: Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Ilkhan, Casadei, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Adams. All. Baroni
- L'allenatore granata si prepara a qualche cambio rispetto all'11 che ha perso a Bergamo, a partire dalla porta dove Israel tornerà tra i pali;
- in attacco è pronta dal 1' la coppia Simeone-Adams;
- confermata la difesa, Ilkhan e Casadei spingono per una maglia da titolare