Probabili formazioni di Fiorentina-Como

Coppa Italia

Fiorentina-Como completa il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia: match in programma domani, martedì 27, alle 21. Un po' rotazioni da entrambe le parti: Vanoli schiera dall'inizio Fabbian e Brescianini, in avanti ancora Piccoli, mentre Fabregas confermerà Paz, Baturina e Douvikas in fase offensiva, con Kuhn a completare il trio dietro la punta. Ecco le probabili formazioni

IL TABELLONE

Probabili Formazioni

Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini
Terzino destro
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
Terzino sinistro
Fiorentina
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
Centrocampista centrale
Fiorentina
Jack Harrison
Jack Harrison
Esterno destro
Fiorentina
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
Trequartista centrale
Fiorentina
Marco Brescianini
Marco Brescianini
Trequartista centrale
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
Esterno sinistro
Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
Attaccante

Le scelte di Vanoli

FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione: De Gea; Fortini, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Nicolussi Caviglia; Harrison, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli

  • L'allenatore dei viola propone un po' di novità rispetto all'11 di campionato: c'è un ballottaggio tra Gudmundsson e Solomon';
  • chiavi del centrocampo affidate a Nicolussi Caviglia, esordio dall'inizio per Fabbian e Brescianini;
  • in attacco ci sarà Piccoli
Como
Jean Butez
Jean Butez
Portiere
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
Terzino destro
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
Difensore centrale
Como
Diego Carlos
Diego Carlos
Difensore centrale
Como
Alberto Moreno
Alberto Moreno
Terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
Centrocampista centrale
Como
Maxence Caqueret
Maxence Caqueret
Centrocampista centrale
Como
Nicolas Kühn
Nicolas Kühn
Ala destra
Como
Nico Paz
Nico Paz
Trequartista centrale
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
Ala sinistra
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
Attaccante

Le scelte di Fabregas

COMO (4-2-3-1) la probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Caqueret; Kuhn, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • Qualche ritocco nell'11 anche per lo spagnolo che, però, non rinuncerà a Douvikas, con Paz e Baturina alle spalle: dovrebbe essere Kuhn a completare il terzetto dietro la punta;
  • Caqueret giocherà al fianco di Perrone;
  • le novità saranno in difesa, con Smolcic e Moreno sugli esterni

Coppa Italia: Altre Notizie

Gasp esalta Arena: "Magari è un predestinato..."

roma

L'allenatore della Roma dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia esalta il baby attaccante mandato...

Gasperini: "Coppa Italia è un obiettivo per noi"

Coppa Italia

Le parole dell'allenatore giallorosso alla vigilia di Roma-Torino: "Obiettivo Coppa Italia, la...

Inter, il quarto di Coppa Italia sarà a Monza

Coppa Italia

I nerazzurri non potranno giocare il quarto di finale di Coppa Italia a San Siro, occupato nel...

Sarri: "Le difficoltà mi danno gusto. Insigne..."

Coppa Italia

L'allenatore della Lazio commenta il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver...

Allegri: "Noi meglio di sabato, non deprimiamoci"

Coppa Italia

L'allenatore del Milan commenta la sconfitta dell'Olimpico che vale l'eliminazione dalla Coppa...
