Fiorentina-Como completa il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia: match in programma domani, martedì 27, alle 21. Un po' rotazioni da entrambe le parti: Vanoli schiera dall'inizio Fabbian e Brescianini, in avanti ancora Piccoli, mentre Fabregas confermerà Paz, Baturina e Douvikas in fase offensiva, con Kuhn a completare il trio dietro la punta. Ecco le probabili formazioni
Probabili Formazioni
Le scelte di Vanoli
FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione: De Gea; Fortini, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Nicolussi Caviglia; Harrison, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli
- L'allenatore dei viola propone un po' di novità rispetto all'11 di campionato: c'è un ballottaggio tra Gudmundsson e Solomon';
- chiavi del centrocampo affidate a Nicolussi Caviglia, esordio dall'inizio per Fabbian e Brescianini;
- in attacco ci sarà Piccoli
Le scelte di Fabregas
COMO (4-2-3-1) la probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Caqueret; Kuhn, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- Qualche ritocco nell'11 anche per lo spagnolo che, però, non rinuncerà a Douvikas, con Paz e Baturina alle spalle: dovrebbe essere Kuhn a completare il terzetto dietro la punta;
- Caqueret giocherà al fianco di Perrone;
- le novità saranno in difesa, con Smolcic e Moreno sugli esterni