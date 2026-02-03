Offerte Sky
Inter-Torino, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia

Coppa Italia
Nel primo quarto di finale di Coppa Italia Inter e Torino si sfidano a Monza (mercoledì 4 febbraio ore 21) per un posto in semifinale. Chivu col ballottaggio Thuram-Esposito per affiancare Bonny, mentre Baroni si affida in avanti ad Adams e Zapata

COME CAMBIANO INTER, TORINO E LE ALTRE DOPO IL MERCATO

Probabili Formazioni

Inter
Josep Martínez
Josep Martínez
portiere
Inter
Matteo Darmian
Matteo Darmian
difensore centrale di destra
Inter
Stefan de Vrij
Stefan de Vrij
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore centrale di sinistra
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
esterno destro
Inter
Andy Diouf
Andy Diouf
mezzala destra
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
centrocampista centrale
Inter
Davide Frattesi
Davide Frattesi
mezzala sinistra
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
esterno sinistro
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
attaccante
Inter
Ange-Yoan Bonny
Ange-Yoan Bonny
attaccante

Inter (3-5-2) la probabile formazione

Martinez J.; Darmian, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Frattesi, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. All. Chivu

  • Un po' di turnover per l'allenatore rumeno, a partire dai pali dove gioca Martinez: davanti a lui il debutto stagionale dal 1' di Darmian;
  • le mezzali saranno Diouf e Frattesi;
  • in attacco ballottaggio tra Esposito e Thuram per affiancare Bonny
Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
portiere
Torino
Luca Marianucci
Luca Marianucci
difensore centrale di destra
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
difensore centrale
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
difensore centrale di sinistra
Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
esterno destro
Torino
Cesare Casadei
Cesare Casadei
mezzala destra
Torino
Emirhan Ilkhan
Emirhan Ilkhan
centrocampista centrale
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
mezzala sinistra
Torino
Rafael Obrador
Rafael Obrador
esterno sinistro
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
attaccante
Torino
Ché Adams
Ché Adams
attaccante

Le scelte di Baroni

TORINO (3-5-2) la probabile formazione: Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Adams, Zapata. All. Baroni

  • Baroni con una sola novità rispetto alla vittoria in campionato contro il Lecce
  • Obrador sulla fascia sinistra al posto di Lazaro
  • In attacco la coppia Adams-Zapata

