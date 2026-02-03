Nel primo quarto di finale di Coppa Italia Inter e Torino si sfidano a Monza (mercoledì 4 febbraio ore 21) per un posto in semifinale. Chivu col ballottaggio Thuram-Esposito per affiancare Bonny, mentre Baroni si affida in avanti ad Adams e Zapata
Probabili Formazioni
Inter (3-5-2) la probabile formazione
Martinez J.; Darmian, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Frattesi, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. All. Chivu
- Un po' di turnover per l'allenatore rumeno, a partire dai pali dove gioca Martinez: davanti a lui il debutto stagionale dal 1' di Darmian;
- le mezzali saranno Diouf e Frattesi;
- in attacco ballottaggio tra Esposito e Thuram per affiancare Bonny
Le scelte di Baroni
TORINO (3-5-2) la probabile formazione: Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Adams, Zapata. All. Baroni
- Baroni con una sola novità rispetto alla vittoria in campionato contro il Lecce
- Obrador sulla fascia sinistra al posto di Lazaro
- In attacco la coppia Adams-Zapata