Giovedì 5 febbraio l'Atalanta ospita la Juventus alle 21 per i quarti di Coppa Italia (si ritrovano le due finaliste dell'edizione 2023-24). Palladino schiera Raspadori e De Ketelaere alle spalle di Scamacca. Yildiz ha lavorato parzialmente in gruppo, sta smaltendo il sovraccarico all'adduttore sinistro, non è al meglio ma sarà comunque convocato contro l'Atalanta (potrebbe tornare titolare contro la Lazio). Al posto del turco giocherà Miretti, con McKennie spostato sulla sinistra
Probabili Formazioni
Le scelte di Palladino
ATALANTA (3-4-2-1), la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino
- Una sola novità per Palladino rispetto alla gara di domenica 1° febbraio con il Como: torna Raspadori titolare, dovrebbe giocare insieme a De Ketelaere alle spalle di Scamacca
- Di conseguenza, Zalewski scala come esterno di centrocampo, a supporto dei soliti De Roon ed Éderson
- Dovrebbe partire titolare anche Ahanor, nonostante l'espulsione rimediata dopo soli 8 minuti contro la squadra di Fabregas
Le scelte di Spalletti
JUVENTUS (4-2-3-1), la probabile formazione: Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cabal; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Miretti, McKennie; David. All. Spalletti
- Rispetto alla vittoria di Parma, Spalletti ne cambia 5: giocheranno titolari Perin, Gatti, Cabal, Koopmeiners e Miretti
- Yildiz sarà convocato, ma si eviterà di rischiarlo dato che non è al meglio, il turco sta smaltendo il sovraccarico all'adduttore sinistro. Andrà quindi in panchina, potrebbe tornare titolare contro la Lazio
- Al posto di Yildiz giocherà Miretti titolare come trequartista, con McKennie che si sposta sulla fascia sinistra (dove gioca di solito il turco)
- In mediana, Koopmeiners pronto ad affiancare Locatelli
- Cambio tra i pali, con Perin che fa riposare Di Gregorio