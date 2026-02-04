Giovedì 5 febbraio l'Atalanta ospita la Juventus alle 21 per i quarti di Coppa Italia (si ritrovano le due finaliste dell'edizione 2023-24). Palladino schiera Raspadori e De Ketelaere alle spalle di Scamacca. Yildiz ha lavorato parzialmente in gruppo, sta smaltendo il sovraccarico all'adduttore sinistro, non è al meglio ma sarà comunque convocato contro l'Atalanta (potrebbe tornare titolare contro la Lazio). Al posto del turco giocherà Miretti, con McKennie spostato sulla sinistra

JUVENTUS, LE CONDIZIONI DI YILDIZ