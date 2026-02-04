Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia

Coppa Italia
©Getty

Giovedì 5 febbraio l'Atalanta ospita la Juventus alle 21 per i quarti di Coppa Italia (si ritrovano le due finaliste dell'edizione 2023-24). Palladino schiera Raspadori e De Ketelaere alle spalle di Scamacca. Yildiz ha lavorato parzialmente in gruppo, sta smaltendo il sovraccarico all'adduttore sinistro, non è al meglio ma sarà comunque convocato contro l'Atalanta (potrebbe tornare titolare contro la Lazio). Al posto del turco giocherà Miretti, con McKennie spostato sulla sinistra

JUVENTUS, LE CONDIZIONI DI YILDIZ

Probabili Formazioni

Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Difensore di destra
pubblicità
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
Difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
Difensore di sinistra
pubblicità
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
Esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
Centrocampista centrale
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
Esterno sinistro
pubblicità
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Trequartista destro
Atalanta
Giacomo Raspadori
Giacomo Raspadori
Trequartista sinistro
pubblicità
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
Attaccante

Le scelte di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1), la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino

  • Una sola novità per Palladino rispetto alla gara di domenica 1° febbraio con il Como: torna Raspadori titolare, dovrebbe giocare insieme a De Ketelaere alle spalle di Scamacca
  • Di conseguenza, Zalewski scala come esterno di centrocampo, a supporto dei soliti De Roon ed Éderson
  • Dovrebbe partire titolare anche Ahanor, nonostante l'espulsione rimediata dopo soli 8 minuti contro la squadra di Fabregas
Juventus
Mattia Perin
Mattia Perin
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Terzino destro
pubblicità
Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
Difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Difensore centrale
pubblicità
Juventus
Juan Cabal
Juan Cabal
Terzino sinistro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Mediano
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
Mediano
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
Esterno destro
pubblicità
Juventus
Fabio Miretti
Fabio Miretti
Trequartista
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Esterno sinistro
pubblicità
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
Attaccante

Le scelte di Spalletti

JUVENTUS (4-2-3-1), la probabile formazione: Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cabal; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Miretti, McKennie; David. All. Spalletti

  • Rispetto alla vittoria di Parma, Spalletti ne cambia 5: giocheranno titolari Perin, Gatti, Cabal, Koopmeiners e Miretti
  • Yildiz sarà convocato, ma si eviterà di rischiarlo dato che non è al meglio, il turco sta smaltendo il sovraccarico all'adduttore sinistro. Andrà quindi in panchina, potrebbe tornare titolare contro la Lazio
  • Al posto di Yildiz giocherà Miretti titolare come trequartista, con McKennie che si sposta sulla fascia sinistra (dove gioca di solito il turco)
  • In mediana, Koopmeiners pronto ad affiancare Locatelli
  • Cambio tra i pali, con Perin che fa riposare Di Gregorio

Coppa Italia: Altre Notizie

Gasp esalta Arena: "Magari è un predestinato..."

roma

L'allenatore della Roma dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia esalta il baby attaccante mandato...

Gasperini: "Coppa Italia è un obiettivo per noi"

Coppa Italia

Le parole dell'allenatore giallorosso alla vigilia di Roma-Torino: "Obiettivo Coppa Italia, la...

Inter, il quarto di Coppa Italia sarà a Monza

Coppa Italia

I nerazzurri non potranno giocare il quarto di finale di Coppa Italia a San Siro, occupato nel...

Sarri: "Le difficoltà mi danno gusto. Insigne..."

Coppa Italia

L'allenatore della Lazio commenta il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver...

Allegri: "Noi meglio di sabato, non deprimiamoci"

Coppa Italia

L'allenatore del Milan commenta la sconfitta dell'Olimpico che vale l'eliminazione dalla Coppa...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE