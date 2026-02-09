Offerte Sky
Napoli-Como, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia

Coppa Italia

Il Napoli torna in campo martedì alle 21 al Maradona per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Como. Contealle prese con l’emergenza infortuni: escluse lesioni per McTominay che, però, salterà la sfida di Coppa Italia per essere al meglio contro la Roma. Torna in porta Mlinkovic Savic, sulla trequarti spazio a Vergara e Giovane alle spalle di Hojlund. Nel Como, Nico Paz agirà dietro a Douvikas.

Probabili Formazioni

Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
PORTIERE
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
difensore centrale di destra
Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
difensore centrale
Napoli
Juan Jesus
Juan Jesus
difensore centrale di sinistra
Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista centrale
Napoli
Eljif Elmas
Eljif Elmas
centrocampista centrale
Napoli
Miguel Gutiérrez
Miguel Gutiérrez
esterno sinistro
Napoli
Giovane
Giovane
trequartista di destra
Napoli
Antonio Vergara
Antonio Vergara
trequartista di sinistra
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante

Le scelte di Conte

NAPOLI (3-4-2-1), la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund. All. Conte

  • Continua l'emergenza infortuni per Conte: ci sarà un turno di riposo per McTominay per cui sono state escluse lesioni ma lo si vuole avere in ottime condizioni per la sfida contro la Roma. A centrocampo Lobotka ed Elmas
  • Giovane e Vergara alle spalle di Hojlund con Alisson Santos che dovrebbe partire dalla panchina
  • In porta, probabile il ritorno di Milinkovic-Savic
Como
Jean Butez
Jean Butez
portiere
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
terzino sinistro
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
difensore centrale di destra
Como
Diego Carlos
Diego Carlos
difensore centrale di sinistra
Como
Álex Valle
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
centrocampista centrale
Como
Jayden Addai
Jayden Addai
esterno destro
Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
esterno sinistro
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
attaccante centrale

Le scelte di Fabregas

Como (4-2-3-1), la probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • Intoccabile Nico Paz che insieme a Addai e Baturina dovrebbero accompagnare l'attaccante centrale Douvikas
  • Difesa a 4 per Fabregas con Smolcic e Valle sulle fasce mentre Ramon e Diego Carlos saranno i difensori centrali

