Il Napoli torna in campo martedì alle 21 al Maradona per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Como. Contealle prese con l’emergenza infortuni: escluse lesioni per McTominay che, però, salterà la sfida di Coppa Italia per essere al meglio contro la Roma. Torna in porta Mlinkovic Savic, sulla trequarti spazio a Vergara e Giovane alle spalle di Hojlund. Nel Como, Nico Paz agirà dietro a Douvikas.
Probabili Formazioni
Le scelte di Conte
NAPOLI (3-4-2-1), la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund. All. Conte
- Continua l'emergenza infortuni per Conte: ci sarà un turno di riposo per McTominay per cui sono state escluse lesioni ma lo si vuole avere in ottime condizioni per la sfida contro la Roma. A centrocampo Lobotka ed Elmas
- Giovane e Vergara alle spalle di Hojlund con Alisson Santos che dovrebbe partire dalla panchina
- In porta, probabile il ritorno di Milinkovic-Savic
Le scelte di Fabregas
Como (4-2-3-1), la probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- Intoccabile Nico Paz che insieme a Addai e Baturina dovrebbero accompagnare l'attaccante centrale Douvikas
- Difesa a 4 per Fabregas con Smolcic e Valle sulle fasce mentre Ramon e Diego Carlos saranno i difensori centrali