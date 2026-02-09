Napoli-Como 0-0
Si parte al Maradona
Penultimo quarto di finale della Coppa Italia: si gioca al Maradona la sfida tra Napoli e Como con in palio la doppia semifinale da giocare con l'Inter. Conte con Elmas al posto di McTominay. Giovane e Vergara alle spalle di Hojlund, Mazzocchi dal 1'. Fabregas ancora senza centravanti: in campo Addai, Paz e Baturina. Sergi e Caqueret a centrocampo con Perrone
10' - Como pericoloso con un cross dalla sinistra di Valle, colpo di testa di Nico Paz, Milinkovic senza problemi
4' - Anche il Napoli prova a palleggiare nel tentativo di 'stanare' il Como per attaccare meglio la profondità con Hojlund
1' - Subito un'incursione dalla destra di Addai, cross in mezzo, sbilenco, che si trasforma quasi in un tiro, Milinkovic Savic controlla la palla che finisce oltre la traversa
Le squadre stanno entrando in campo, poi l'inno della Serie A
Tutto pronto per Napoli-Como, squadre nel tunnel
"Il coach è il top, anche tatticamente è forte. Prepariamo ogni partita come dice lui, anche stasera. Sarà dura anche se hanno gli infortuni. Siamo venuti qui per lottare per la finale"
"Sono tranquillo, sono appena arrivato. E' una grande emozione, la mia vita è cambiata. Sto parlando bene italiano e mi aiuta perché è importante. Sono felice. Il mio idolo? Ronaldo. Guardo i suoi video perché è grande, e da bambino con l'Inter lo guardavo sempre. Faceva tutto benissimo"
Fabregas ancora senza centravanti con il tridente composto da Addai, Nico Paz e Baturina. Un centrocampista in più, Sergi, con Caqueret e Perrone. Smolcic a destra
Conte deve continuare a fare di necessità virtù. Non gioca McTominay e al suo posto c'è Elmas accanto a Lobotka. Mazzocchi titolare a destra. Giovane e Vergara alle spalle di Hojlund
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund. All. Conte
COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Sergi, Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Baturina. All. Fabregas
Dopo la qualificazione alle semifinali di Inter e Atalanta (che hanno eliminato rispettivamente Torino e Juventus) tra oggi e domani si completa il quadro dei quarti di Coppa Italia. Alle 21 in campo Napoli e Como allo stadio 'Maradona', mentre mercoledì 11 febbraio alle 21 è in programma la sfida tra Bologna e Lazio. Di seguito il tabellone completo con tutti i match in programma, i risultati già maturati e gli incroci nei prossimi turni
La gara tra Napoli e Como mette in palio la doppia semifinale contro l’Inter.
Il Napoli vorrebbe tornare a vincere la Coppa Italia, un trofeo che manca da 12 anni, ovvero dalla stagione 2013/14, quando ancora gli azzurri erano timonati da da Rafael Benitez e in attacco si esibiva il tridente Callejon-Higuain-Lorenzo Insigne, quest'ultimo appena approdato al Pescara, ultimo in Serie B.
La favola del Como prosegue: un progetto architettato da Cesc Fabregas, che punta al doppio, storico traguardo: posto nelle competizioni eruopee in campionato e percorso completo in Coppa Italia.
L'ultima vittoria del Como a Napoli risale alla prima giornata della Serie B 2003/04 (0-1 il 7/9/2003): fu una delle due gare giocate quel giorno nello sciopero del torneo cadetto. La rete decisiva venne firmata da Mauro Bressan.
Un solo incrocio fra le due squadre in Coppa Italia: doppia sfida della fase a gironi 1999/00, 1-1 a Napoli e 1-2 al ritorno a Como.
Il Napoli è l’unica squadra che, nella storia della Coppa Italia, ha vinto il titolo partendo dalla Serie B: accadde nella stagione 1961/62, 2-1 in finale sulla Spal
Il Como ha superato 3 turni nella Coppa ltalia 2025/26: i lariani hanno estromesso, in ordine, I Sudtirol (3-1 in casa), il Sassuolo (3-0 in casa) e la Fiorentina (3-1 al Franchi)
In caso di passaggio del turno, il Como eguaglierebbe il miglior risultato in Coppa Italia nella storia: semifinale nel 1985/86, sconfitta contro la Sampdoria (1-1 all’andata a Genova, 0-2 a tavolino al ritorno).
Tra Antonio Conte e Cesc Fabregas quarto incontro ufficiale: equilibrio nei 3 precedenti, con 1 successo per parte ed 1 pareggio
Rasmus Hojlund a segno contro il Genoa: quarta doppletta con il Napoli, quinta stagionale considerando la nazionale danese, Non realizzava una doppletta in partite ufficiali dal 28 dicembre 2025 (Cremonese-Napoli 0-2, Serie A)