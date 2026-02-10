Bologna e Lazio si sfidano nell'ultimo quarto di Coppa Italia (vincente contro l'Atalanta): match in programma mercoledì 11 febbraio alle 21. Nel Bologna in difesa mancano Heggem e De Silvestri. Casale favorito su Vitik per affiancare Lucumì. Sarri ha pochi dubbi. Tavares dovrebbe essere preferito a Pellegrini mentre Pedro potrebbe partire ancora titolare a scapito di Noslin e Cancellieri