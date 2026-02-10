Offerte Sky
Bologna-Lazio, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia

Coppa Italia

Bologna e Lazio si sfidano nell'ultimo quarto di Coppa Italia (vincente contro l'Atalanta): match in programma mercoledì 11 febbraio alle 21. Nel Bologna in difesa mancano Heggem e De Silvestri. Casale favorito su Vitik per affiancare Lucumì. Sarri ha pochi dubbi. Tavares dovrebbe essere preferito a Pellegrini mentre Pedro potrebbe partire ancora titolare a scapito di Noslin e Cancellieri

Probabili Formazioni

Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
terzino destro
Bologna
Nicolò Casale
Nicolò Casale
difensore centrale
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
difensore centrale
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
terzino sinistro
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
centrocampista centrale
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
centrocampista centrale
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
trequartista destro
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
trequartista centrale
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
trequartista sinistro
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
CENTRAVANTI

Le scelte di Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1), la probabile formazione: Skorupski; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

  • Heggem si ferma per un affaticamento muscolare, al suo posto Casale avanti a Vitik
  • Pobega titolare vista la squalifica in campionato
  • Dubbio fra Odgaard e Moro con un possibile passaggio al 4-3-3
Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
terzino destro
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
DIFENSORE CENTRALE
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
DIFENSORE CENTRALE
Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
TERZINO SINISTRO
Lazio
Fisayo Dele-Bashiru
Fisayo Dele-Bashiru
MEZZALA DESTRA
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
MEZZALA SINISTRA
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
ATTACCANTE DESTRO
Lazio
Daniel Maldini
Daniel Maldini
CENTRAVANTI
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
ATTACCANTE SINISTRO

Le scelte di Sarri

LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Sarri 

  • Lazio al lavoro blindata a Coverciano
  • Ballottaggio Tavares-Pellegrini a sinistra
  • Pedro in vantaggio su Noslin e Cancellieri

