Bologna e Lazio si sfidano nell'ultimo quarto di Coppa Italia (vincente contro l'Atalanta): match in programma mercoledì 11 febbraio alle 21. Nel Bologna in difesa mancano Heggem e De Silvestri. Casale favorito su Vitik per affiancare Lucumì. Sarri ha pochi dubbi. Tavares dovrebbe essere preferito a Pellegrini mentre Pedro potrebbe partire ancora titolare a scapito di Noslin e Cancellieri
Probabili Formazioni
Le scelte di Italiano
BOLOGNA (4-2-3-1), la probabile formazione: Skorupski; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
- Heggem si ferma per un affaticamento muscolare, al suo posto Casale avanti a Vitik
- Pobega titolare vista la squalifica in campionato
- Dubbio fra Odgaard e Moro con un possibile passaggio al 4-3-3
Le scelte di Sarri
LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Sarri
- Lazio al lavoro blindata a Coverciano
- Ballottaggio Tavares-Pellegrini a sinistra
- Pedro in vantaggio su Noslin e Cancellieri