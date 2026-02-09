Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Si completano i quarti di finale della Coppa Italia. La sfida del Dall'Ara tra Bologna e Lazio stabilirà la semifinalista che affronterà l'Atalanta. Italiano con Castro in attacco, Ferguson e Moro a centrocampo, Cambiaghi a sinistra. Sarri conferma Maldini davanti con Pedro e Isaksen. Torna Rovella dal 1'. Calcio d'inizio alle 21
LE FORMAZIONI UFFICIALI
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Dele Bashiru, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri
Bologna, le scelte di formazione
Italiano cambia ancora a metà campo: giocano ferguson e Moro, Odgaard alle spalle di Castro con Orsolini e Cambiaghi sugli esterni
Il tabellone della Coppa Italia
Dopo la qualificazione alle semifinali di Inter e Atalanta (che hanno eliminato rispettivamente Torino e Juventus), il Como è la terza semifinalista dopo il successo ai calci di rigore contro il Napoli. Fabregas affronterà l'Inter. Oggi si completa il quadro dei quarti di finale: alle 21 è in programma la sfida tra Bologna e Lazio. Di seguito il tabellone completo con tutti i match in programma, i risultati già maturati e gli incroci nei prossimi turni
Coppa Italia 2025/26, il tabellone completoVai al contenuto
Serie A, le squadre che possono incassare di più dai calciatori in prestito
Dopo la conclusione della sessione invernale, si fanno i conti e si inizia pensare già alla prossima estate: quanto potranno incassare le squadre di Serie A se i giocatori attualmente via in prestito saranno ceduti a titolo definitivo (per alcuni di loro il riscatto è già scattato)? Si prevedono entrate superiori ai 100 milioni per i primi due club di questa speciale classifica (dati Transfermarkt)
Serie A, quanto possono incassare le squadre dai prestiti. CLASSIFICAVai al contenuto
La cinesica degli allenatori: Conte con le due dita alzate, Pep, Mou e la calma di Allegri
La cinesica è lo studio della comunicazione non verbale attraverso movimenti, gesti, posizioni e mimica del corpo. Perché ogni gesto cult di un allenatore diventa un perfetto manifesto della sua filosofia calcistica
Conte, Pep, Mou e Allegri: i gesti celebri degli allenatoriVai al contenuto
Le formazioni ufficiali
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Dele Bashiru, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri
Statistiche e cuoriosità
La gara tra Bologna e Lazio mette in palio la doppia semifinale contro l’Atalanta.
La Lazio non vince la Coppa Italia dal 2019
l Bologna è campione in carica della manifestazione. La Lazio non vince una Coppa Italia dal 2019. All'epoca, la Lazio battè proprio l'Atalanta 2-0, grazie alle reti nel finale di Sergej Milinkovic-Savic e Joaquín Correa.
Bologna 'favorito' dai numeri
I numeri sorridono ai padroni di casa: la Lazio non vince una gara di Coppa Italia a Bologna dal lontano 1960
Equilibrio nei precedenti in Coppa Italia
Complessivamente, nei precedenti nella competizione, regna l’equilibrio con 2 passaggi del turno per parte. L’arbitro dell’incontro sarà il signor Chiffi di Padova.
I precedenti tra Bologna e Lazio
Le sfide ufficiali tra le due squadre sono state 164 con 61 vittorie del Bologna, 58 della Lazio e 45 pareggi
La Lazio non vince al Dall'Ara dal 2018
La Lazio ha battuto il Bologna solo una volta negli ultimi sei precedenti e non vince al 'Dall'Ara' dal 2018
Bologna vittorioso nell'ultimo scontro diretto al Dall'Ara
L'ultimo scontro diretto in casa del Bologna è terminato sul 5-0 per i padroni di casa nello scorso campionato