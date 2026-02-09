Dopo la qualificazione alle semifinali di Inter e Atalanta (che hanno eliminato rispettivamente Torino e Juventus), il Como è la terza semifinalista dopo il successo ai calci di rigore contro il Napoli. Fabregas affronterà l'Inter. Oggi si completa il quadro dei quarti di finale: alle 21 è in programma la sfida tra Bologna e Lazio. Di seguito il tabellone completo con tutti i match in programma, i risultati già maturati e gli incroci nei prossimi turni