Lazio-Atalanta, Sarri in conferenza: "Chiaro fin dall’inizio che sarebbe stato anno zero"

LAZIO
©IPA/Fotogramma

Alla vigilia di Lazio-Atalanta, semifinale d'andata di Coppa Italia in programma il 4 marzo alle 21 all’Olimpico, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza della stagione dei biancocelesti e delle proteste dell’ambiente: "Era chiaro fin dall’inizio che questo sarebbe stato un anno zero, lo ha detto la società e l’ho detto io: bisogna avere tutti pazienza". E sul futuro: "Ho parlato con il DS anche mezz’ora fa. Serve fare investimenti per tornare competitivi"

La Lazio ospita l’Atalanta nell'andata delle semifinali di Coppa Italia domani, 4 marzo, alle 21 in uno stadio Olimpico che sarà in gran parte vuoto a causa della protesta dei tifosi nei confronti della proprietà. In conferenza stampa Maurizio Sarri ha ribadito il concetto di 'anno zero': "Era chiaro fin dall’inizio che questo sarebbe stato un anno zero, lo ha detto la società e l’ho detto io: bisogna avere tutti pazienza. Io la mia la ho messa e sarebbe bello che la mettessero tutti". Sull'importanza della partita di Coppa Italia, l'allenatore ha aggiunto: "Per il futuro non ha grande peso, la prossima stagione deve essere un ‘anno uno’ e non zero. Sarà una gara complicatissima, dobbiamo avere orgoglio perché siamo arrivati in semifinale eliminando le due finaliste dello scorso anno. Dobbiamo anche avere entusiasmo perché si può fare tutto"

"Anche Guardiola vuole sempre una squadra più forte"

Maurizio Sarri senza giri di parole anche sulle tante polemiche attorno all'ambiente Lazio: "Se uno a Roma sta dietro alle polemiche si ammazza dopo dice giorni. Io non ascolto l’esterno e non lo prendo in considerazione. Io faccio l’allenatore e l’allenatore vuole sempre una squadra più forte, anche Guardiola. Questo fa parte del nostro lavoro, non è una squadra che non è allenabile. Il gruppo squadra è un bel gruppo e questa squadra dà gusto negli allenamenti, peccato che ogni tanto ti inca**i nelle partite". Qualche dettaglio anche sulla situazione infortunati: "Gila e Pedro ieri hanno fatto una parte dell’allenamento in gruppo, non Basic che valuteremo oggi. Insieme a Maldini valuteremo chi dei quattro potrà essere recuperabile". Infine, la chiosa: "Io ho parlato mezz’ora fa con il direttore sportivo e anche per questa partita dobbiamo accettare qualsiasi tipo di risultato".

