Alla vigilia di Lazio-Atalanta, semifinale d'andata di Coppa Italia in programma il 4 marzo alle 21 all’Olimpico, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza della stagione dei biancocelesti e delle proteste dell’ambiente: "Era chiaro fin dall’inizio che questo sarebbe stato un anno zero, lo ha detto la società e l’ho detto io: bisogna avere tutti pazienza". E sul futuro: "Ho parlato con il DS anche mezz’ora fa. Serve fare investimenti per tornare competitivi"

La Lazio ospita l’Atalanta nell'andata delle semifinali di Coppa Italia domani, 4 marzo, alle 21 in uno stadio Olimpico che sarà in gran parte vuoto a causa della protesta dei tifosi nei confronti della proprietà. In conferenza stampa Maurizio Sarri ha ribadito il concetto di 'anno zero': "Era chiaro fin dall’inizio che questo sarebbe stato un anno zero, lo ha detto la società e l’ho detto io: bisogna avere tutti pazienza. Io la mia la ho messa e sarebbe bello che la mettessero tutti". Sull'importanza della partita di Coppa Italia, l'allenatore ha aggiunto: "Per il futuro non ha grande peso, la prossima stagione deve essere un ‘anno uno’ e non zero. Sarà una gara complicatissima, dobbiamo avere orgoglio perché siamo arrivati in semifinale eliminando le due finaliste dello scorso anno. Dobbiamo anche avere entusiasmo perché si può fare tutto"