Lazio-Atalanta, le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia

Coppa Italia

La seconda semifinale di Coppa Italia opporrà Lazio e Atalanta, andata all'Olimpico mercoledì alle 21. Per Sarri il recupero in difesa di Gila e quello in attacco di Maldini. Palladino col solito ballottaggio tra Scamacca e Krstovic. Ecco le probabili formazioni del match

IL TABELLONE DI COPPA ITALIA

Probabili Formazioni

Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
Portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
Terzino destro
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
Difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
Difensore centrale
Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
Terzino sinistro
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
Mezzala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
Centrocampista centrale
Lazio
Fisayo Dele-Bashiru
Fisayo Dele-Bashiru
Mezzala sinistra
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
Ala destra
Lazio
Daniel Maldini
Daniel Maldini
Attaccante centrale
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
Ala sinistra

Le scelte di Sarri

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri

  • Ballottaggio a sinistra per l'allenatore biancoceleste, con Tavares favorito su Pellegrini;
  • al centro della difesa recupera Gila che torna a far coppia con Romagnoli;
  • in attacco dovrebbe toccare a Maldini, in vantaggio su Dia e Ratkov
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Difensore centrale di destra
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
Difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
Difensore centrale di sinistra
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
Centrocampista centrale
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
Centrocampista centrale
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
Esterno sinistro
Atalanta
Lazar Samardzic
Lazar Samardzic
Trequartista
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
Trequartista
Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
Attaccante

Le scelte di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic; All. Palladino

  • L'allenatore dei bergamaschi dovrebbe cambiare il terzetto difensivo con Ahanor per Kolasinac
  • Zappacosta favorito a destra, Pasalic può giocare al fianco di De Roon, ma non è escluso un suo impiego nei due dietro la punta;
  • Krstovic dovrebbe spuntarla su Scamacca in attacco

Coppa Italia: Altre Notizie

Sarri: "Era chiaro che sarebbe stato anno zero"

LAZIO

Alla vigilia di Lazio-Atalanta, semifinale d'andata di Coppa Italia in programma il 4 marzo alle...

È già derby d'Italia: Inter-Juve 0-3 in Primavera

coppa italia

Aspettando il big match in Serie A, il derby d'Italia è già iniziato con la Coppa Italia...

Fabregas: "E' un pezzettino di storia per il Como"

Coppa Italia

L'allenatore del Como applaude la prova dei suoi ragazzi e la conquista di un traguardo...

Conte e i titoli a Napoli: "Ora farò gesto del 2"

Coppa Italia

L'allenatore del Napoli commenta l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Degli arbitri si lamentano...

Palladino: "Serata magica, ritrovato nostro dna"

Coppa Italia

Dopo l'approdo in semifinale di Coppa Italia, Palladino esalta i suoi: "Abbiamo ritrovato il dna...
