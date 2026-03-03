La seconda semifinale di Coppa Italia opporrà Lazio e Atalanta, andata all'Olimpico mercoledì alle 21. Per Sarri il recupero in difesa di Gila e quello in attacco di Maldini. Palladino col solito ballottaggio tra Scamacca e Krstovic. Ecco le probabili formazioni del match
Probabili Formazioni
Le scelte di Sarri
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri
- Ballottaggio a sinistra per l'allenatore biancoceleste, con Tavares favorito su Pellegrini;
- al centro della difesa recupera Gila che torna a far coppia con Romagnoli;
- in attacco dovrebbe toccare a Maldini, in vantaggio su Dia e Ratkov
Le scelte di Palladino
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic; All. Palladino
- L'allenatore dei bergamaschi dovrebbe cambiare il terzetto difensivo con Ahanor per Kolasinac
- Zappacosta favorito a destra, Pasalic può giocare al fianco di De Roon, ma non è escluso un suo impiego nei due dietro la punta;
- Krstovic dovrebbe spuntarla su Scamacca in attacco