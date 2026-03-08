Dopo il successo per 1-0 nel derby d'andata dello scorso 23 novembre, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2010/11 proprio con Massimiliano Allegri allenatore
Milan-Inter, formazioni ufficiali e risultato del derby LIVE
Chivu schiera Bonny accanto a Pio Esposito vista l'assenza di Thuram per febbre. In regia c'è Zielinski e non Calhanoglu che va in panchina, spazio dall'inizio anche per Mkhitaryan e Luis Henrique. Conferme per Allegri che recupera Bartesaghi ma sceglie Estupiñan. Davanti gioca la coppia Leao-Pulisic, riecco Fofana in mezzo e De Winter al posto di Gabbia. Diretta alle 20.45 sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky. Pre e post partita su Sky Sport col Club di Fabio Caressa
FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan; Leao, Pulisic. All. Allegri
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Bonny. All. Chivu
Allegri: "Thuram out? Ci sono Bonny e Pio"
L'allenatore del Milan ha parlato prima del match: "Inter senza Thuram? Bonny ed Esposito sono ottimi giocatori e l'Inter è una squadra forte. Dobbiamo fare una buona partita e ottenere un risultato positivo. Speriamo succeda come nel 2011, sarebbe di buon auspicio. Dobbiamo essere realisti e vedere l'obiettivo finale, perché la stagione non finisce stasera. Pulisic? Sta migliorando la condizione e sarà importante per noi nel finale di stagione"
Luis Henrique: "Dobbiamo essere più cattivi per vincere"
Così l'esterno nerazzurro: "Vogliamo vincere, serve essere più cattivi per farcela. Ho lavorato tanto per essere qui e aiutare l'Inter: staserà dovrò andare forte e sono pronto. La concorrenza di Dumfries è stimolante perché lui è importante, sono felice sia tornato e possa aiutarci"
Pulisic: "Sono pronto per sbloccarmi"
L'attaccante del Milan nel pre-partita: "Allegri ha detto che Leao doveva uscire questa settimana? Io non esco mai... Il gol perduto? Sono pronto per cambiare tutto. Ci vogliamo focalizzare su questa partita e vincerla, poi vedremo cosa fare"
Le scelte di Allegri
Quasi solo conferme tra i rossoneri rispetto all'ultima vittoria a Cremona: Bartesaghi recupera ma a sinistra gioca Estupiñan dall'inizio. Davanti si riparte dalla coppia Leao-Pulisic, riecco Fofana (preferito a Ricci e Jashari) in mezzo insieme a Modric e Rabiot. E in difesa c'è De Winter al posto dell'infortunato Gabbia
Le scelte di Chivu
Ancora out Lautaro Martinez (ma presente in panchina da capitano per sostenere i compagni), i nerazzurri perdono anche il partner Thuram fermato dalla febbre e assente del match. Ecco perché davanti gioca Bonny accanto a Pio Esposito, coppia titolare dall'inizio per la prima volta in gare ufficiali. In regia gioca Zielinski e non Calhanoglu (che si accomoda in panchina), spazio dall'inizio anche per Mkhitaryan e Luis Henrique che vincono i ballottaggi con Sucic e Dumfries. In difesa torna Akanji insieme a Bisseck e Bastoni
Milan-Inter, l'arrivo dei pullman a San Siro
L'attesa è finita, ecco il derby di Milano. Tutto pronto a San Siro per la sfida che pesa tantissimo nella corsa scudetto. In testa c'è l'Inter, reduce da 8 vittorie di fila in campionato e imbattuta da 15 partite ovvero dal derby d'andata. Ma soprattutto i nerazzurri sono a +10 sul Milan, tornato al successo a Cremona dopo una striscia di 24 gare utili di fila interrotta dal Parma
Pre e post-partita su Sky col Club
Diretta alle 20.45 sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky. Il pre-partita alle 20 e il post dalle 22.50 su Sky Sport col Club di Fabio Caressa
Allegri: "Derby speciale. Futuro? Sto bene al Milan"
Così l'allenatore rossonero nella conferenza pre-derby. LE PAROLE
Chivu: "Thuram ha la febbre, speriamo recuperi"
Anche l'allenatore dell'Inter ha introdotto il derby alla vigilia. LA CONFERENZA
Il Milan è rimasto imbattuto negli ultimi sei derby contro l'Inter tra tutte le competizioni (4 vittorie, 2 pareggi), dopo che aveva perso tutti i sei precedenti; i rossoneri non registrano una striscia senza sconfitta più lunga contro i nerazzurri in gare ufficiali dal periodo tra novembre 2002 e aprile 2005 (10 in quel caso)
L'Inter non ha segnato negli ultimi due derby contro il Milan tra tutte le competizioni (sconfitta 0-3 in Coppa Italia e 0-1 in Serie A), l'ultima volta che i nerazzurri sono rimasti a secco di gol in più sfide consecutive contro i rossoneri risale al periodo tra ottobre 2004 e aprile 2005 (quattro in quel caso - tra cui lo 0-3 a tavolino nel quarto di finale di ritorno in Champions League)
Il Milan ha vinto solo una delle ultime 11 sfide casalinghe contro l'Inter tra tutte le competizioni (5 pareggi, 5 sconfitte): 3-2 il 3 settembre 2022 - pareggiando però entrambe le due più recenti; solo due volte il Derby della Madonnina ha registrato tre pareggi consecutivi in casa dei rossoneri in gare ufficiali: tra il 1985 e il 1986 e tra il 1934 e il 1936
Milan e Inter si affrontano con un distacco a favore dei nerazzurri di almeno 10 punti in classifica per la 18^ volta in Serie A: i nerazzurri sono rimasti imbattuti in 15 di queste 17 sfide (12 vittorie, 3 pareggi) - gli unici due successi rossoneri risalgono al 4 maggio 2008 (2-1) e al 12 febbraio 1939 (3-1)
Il Milan ha guadagnato un solo punto nelle ultime due partite casalinghe di campionato (pareggio contro il Como e sconfitta contro il Parma); i rossoneri potrebbero infatti perdere due match interni di fila in Serie A per la prima volta dall'ottobre-novembre 2023 (contro Juventus e Udinese in quel caso)
L'Inter ha vinto tutte le ultime nove trasferte di campionato senza subire gol nelle sei più recenti; i nerazzurri potrebbero ottenere almeno 10 successi consecutivi fuori casa in Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo gli 11 tra ottobre 2006 e marzo 2007 con Roberto Mancini allenatore. In più, solo una volta hanno registrato sette clean sheet esterni di fila nel torneo: tra ottobre 2024 e gennaio 2025 con Simone Inzaghi alla guida
Da una parte l'Inter è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di calcio piazzato (21 - di cui 15 da calcio d'angolo, altro record) in questa stagione di Serie A, dall'altra il Milan è la formazione che in percentuale ha subito più reti da calcio da fermo (50%, 10 su 20 - di cui il 25% da corner, altro record negativo)
Dopo il gol decisivo per l'1-0 nel match d'andata dello scorso 23 novembre, Christian Pulisic potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a segnare in entrambi i derby stagionali di Serie A contro l'Inter a partire da Kaká nel 2003/04. GUARDA LE STATISTICHE DI PULISIC
Federico Dimarco ha preso parte a ben 12 gol in 10 match nel 2026 in Serie A (4 gol + 8 assist), almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore nel periodo (a quota sei sette calciatori). L'esterno classe '97 potrebbe anche diventare solo il 5° giocatore dell'Inter a partecipare a una rete (tra gol e assist) in ben sette presenze consecutive in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), dopo Julio Cruz (x2), Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. GUARDA LE STATISTICHE DI DIMARCO