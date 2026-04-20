Inter e Como si giocano, martedì alle 21 a San Siro, l'accesso alla finale di Coppa Italia dopo lo 0-0 dell'andata. Un dubbio dietro per Chivu che, in attacco, dovrebbe scegliere Bonny al fianco di Thuram. Fabregas va verso la difesa a 3 e il ritorno di Douvikas da titolare a guidare il reparto offensivo: di seguito le probabili formazioni
Probabili Formazioni
Le scelte di Chivu
INTER (3-5-2) la probabile formazione: J. Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu
- in fase difensiva Bisseck insidia Akanji, mentre Bastoni tornerà domenica a Torino per la gara di campionato;
- in attacco Bonny dovrebbe essere il partner di Thuram;
- confermata la linea di centrocampo, con Dumfries e Dimarco esterni
Le scelte di Fabregas
COMO (3-4-2-1) la probabile formazione: Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Diao, Perrone, Da Cunha, Valle; Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- da valutare le condizioni di alcuni giocatori per l'allenatore spagnolo, intenzionato a proporre Douvikas come punta;
- la difesa dovrebbe essere a 3, composta dal trio Ramon-Diego Carlos-Kempf;
- Valle utilizzato come esterno di centrocampo, sul lato opposto Diao