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Inter-Como, le probabili formazioni della semifinale di ritorno

Coppa Italia

Inter e Como si giocano, martedì alle 21 a San Siro, l'accesso alla finale di Coppa Italia dopo lo 0-0 dell'andata. Un dubbio dietro per Chivu che, in attacco, dovrebbe scegliere Bonny al fianco di Thuram. Fabregas va verso la difesa a 3 e il ritorno di Douvikas da titolare a guidare il reparto offensivo: di seguito le probabili formazioni

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Probabili Formazioni

Inter
Josep Martínez
Josep Martínez
Portiere
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Difensore centrale di destra
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Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
Difensore centrale
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
Difensore centrale di sinistra
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Inter
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
Esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
Centrocampista centrale
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
Mezzala sinistra
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Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Ange-Yoan Bonny
Ange-Yoan Bonny
Attaccante
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Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante

Le scelte di Chivu

INTER (3-5-2) la probabile formazione: J. Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu

  • in fase difensiva Bisseck insidia Akanji, mentre Bastoni tornerà domenica a Torino per la gara di campionato;
  • in attacco Bonny dovrebbe essere il partner di Thuram;
  • confermata la linea di centrocampo, con Dumfries e Dimarco esterni
Como
Jean Butez
Jean Butez
Portiere
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
Difensore centrale di destra
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Como
Diego Carlos
Diego Carlos
Difensore centrale
Como
Marc Kempf
Marc Kempf
Difensore centrale di sinistra
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Como
Assane Diao
Assane Diao
Esterno destro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
Centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
Centrocampista centrale
Como
Álex Valle
Álex Valle
Esterno sinistro
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Como
Nico Paz
Nico Paz
Trequartista
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
Trequartista
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Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
Attaccante

Le scelte di Fabregas

COMO (3-4-2-1) la probabile formazione: Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Diao, Perrone, Da Cunha, Valle; Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • da valutare le condizioni di alcuni giocatori per l'allenatore spagnolo, intenzionato a proporre Douvikas come punta;
  • la difesa dovrebbe essere a 3, composta dal trio Ramon-Diego Carlos-Kempf;
  • Valle utilizzato come esterno di centrocampo, sul lato opposto Diao

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