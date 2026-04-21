L’Inter giocherà la sua 16^ finale di Coppa Italia nella sua storia, solo Roma (17) e Juventus (22) ne hanno di più; inoltre, dagli anni 2000, solo i bianconeri (11) hanno raggiunto la finale della competizione più volte dei nerazzurri (10).
Inter-Como 3-2, due gol di Calhanoglu e Sucic: Chivu è in finale di Coppa Italia
La squadra di Chivu compie un’impresa titanica al termine di una gara bellissima. L’Inter rimonta da 0-2, vince 3-2 e vola in finale di Coppa Italia. Il Como gioca un gran primo tempo: segna Baturina. A inizio ripresa la squadra di Fabregas trova il raddoppio con Da Cunha. L’Inter si scuote e attacca: Calhanoglu accorcia con un tiro da fuori e poi segna il 2-2 di testa. Entra Sucic che realizza la rete del 3-2 all’89’. Inter in finale contro la vincente di Atalanta-Lazio
Inter-Como 3-2, il commento post-partita
Le pagelle di Inter-Como
Calhanoglu e Sucic, autori della rimonta nerazzurra, sono i migliori nell'Inter. Delude Dimarco, voto 4.5 per lui. Nel Como brilla Baturina, che ha segnato la prima rete del match. Tutti i voti nelle pagelle di Andrea Paventi
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Hakan Calhanoglu è stato coinvolto in 3 gol (2 gol+1 assist) in una singola partita per la prima volta con l’Inter (tutte le competizioni); ha anche segnato il suo primo gol di testa con i Nerazzurri
Coppa Italia: la finale il 13 maggio, tutto il tabellone
Torna la Coppa Italia. L'Inter è la prima finalista della Coppa nazionale dopo aver battuto, in rimonta da 0-2 a 3-2, il Como. Affronterà la vincente della sfida di mercoledì tra l'Atalanta che ospita la Lazio (era finita 2-2 all'Olimpico).
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Inter-Como 3-2, nerazzurri in finale di Coppa Italia
91' - Esce Diego Carlos, entra Morata
90' - Sei minuti di recupero
89' - Rimonta Inter: segna Sucic, 3-2
Calhanoglu trova al centro dell'area di rigore Sucic che si coordina in un batter d'occhio e segna la rete che permette all'Inter di sorpassare il Como
86' - Pareggia l'Inter: doppietta di Calhanoglu
Con il fondamentale meno nelle corde, Calhanoglu colpisce tutto solo di testa all'interno dell'area di rigore e fa 2-2
84' - Esce Luis Henrique, entra Dumfries
79' - Escono Baturina e Van der Brempt, entrano Smolcic e Rodriguez
78' - Adesso è un assedio dell'Inter, il Como è in forte sofferenza
74' - Entrano Pio Esposito e Bisseck, escono Bonny e Acerbi
70' - Alla prima palla toccata Diao va via in campo aperto a tu per tu con Martinez si fa parare la conclusione
70' - Entrano Diao e Caqueret, escono Da Cunha e Douvikas
69'- Accorcia Calhanoglu, l'Inter torna in partita
Sucic tocca una palla al limite dell'area per Calhanoglu conclusione di prima intenzione, leggermente deviata e palla alle spalle di Butez
60' - Entrano Sucic e Diouf, escono Dimarco e Zielinski
57' - Tentativo anche di Calhanoglu, conclusione potentissima, Butez la tiene
55' - Adesso l'Inter dovrà, giocoforza, esporsi ad eventuali ripartenze del Como, ci prima Zielinski, palla abbondantemente alta
54' - La partita continua a essere bellissima, chance per Baturina prima e poi sulla ripartenza ci prova Barella, ma la difesa del Como regge
48' - Raddoppia il Como: segna Da Cunha
Palla sanguinosa persa dall'Inter, la recupera Nico Paz che imbuca per Da Cunha che engtra in area da destra e batte Martinez sul secondo palo
Nessun cambio nell'intervallo
Inter-Como 0-1
Si riparte a San Siro
Gol centrocampisti di Serie A nel 2026 tra tutte le competizioni:
- MartinBaturina 7
- Nico Paz 7
- Scott McTominay 7
- Weston McKennie 7
Inter-Como 0-1
46' - Un minuto di recupero
45' - Ancora Como e ancora una conclusione da fuori di Da Cunha, con qualche difficoltà Martinez devia in angolo
37' - Inter vicina al pari dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Thuram colpisce di testa, il Como salva sulla linea
35' - Continua ad attaccare il Como, la conclusione è di Da Cunha, palla deviata in angolo
32' - Como in vantaggio: segna Baturina
Van der Brempt sfida in uno contro uno Dimarco, lo vince, palla all'indietro arriva Baturina che incrocia, palla contro il palo e in rete, nulla da fare per Martinez
26' - Prima palla per concludere anche per Dimarco, tiro di controbalzo, Butez para a terra senza grosse difficoltà
23' - Adesso fase molto complicata della gara per il Como, l'Inter sembra aver trovato le misure e prova a uscire fuori
14' - Ancora Inter, buona imbucata da destra per Thuram che calcia di prima intenzione, conclusione troppo schiacciata che termina sul fondo
13' - Ci prova anche l'Inter dalla distanza, con una conclusione di Barella che termina decisamente alta
9' - Assedio del Como in questo avvio, dagli sviluppi di un calcio d'angolo palo di Kempf di testa
8' - Como vicinissimo al vantaggio, va da destra a sinistra, la palla sfila per Baturina che calcia all'altezza del secondo palo, gran parata di Martinez
6' - La risposta dell'Inter con uno slalom da sinistra di Zielinski, palla sul primo palo, ci arriva Bonny ma la sua deviazione non inquadra lo specchio della porta
4' - Prima conclusione del Como, ci prova Nico Paz dai 25 metri, Martinez para agevolmente
2' - Primo tentativo di verticalizzazione per il Como con Valle che prova a mettere in mezzo un pallone, ma il lancio è troppo lungo e si perde sul fondo
Inter-Como
Si parte a San Siro
Le squadre stanno entrando in campo, poi l'inno della Serie A
Squadre nel tunnel
Manca poco all'inizio della prima semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como
I migliori calciatori under 21 del 2016, chi erano e cosa fanno oggi dopo 10 dieci anni
Nel 2016 erano considerati i migliori Under 21 del mondo. Da Pjaca a Martial, passando per Sanches, Alli, Gabigol, Romagnoli, Kimmich e Dembelé, c'è chi ce l'ha fatta e chi invece oggi si ritrova ai margini del grande calcio. Ecco che fine hanno fatto i talenti più brillanti (e costosi) di dieci anni fa
Da Gabigol a Pjaca, passando per Martial: che fine hanno fatto i migliori U21... del 2016Vai al contenuto
Chivu: "Sarà una gara difficile per entrambe"
"La finale è uno dei nostri obiettivi, faremo di tutto per portare a casa una vittoria visto che si parte da 0-0. Sarà una partita difficile sia per noi che per loro, è una squadra che sa fare tante cose e le fa bene. Noi dall'inizio abbiamo provato a dare consistenza al lavoro fatto per crearci la possibilità di arrivare a fine stagione con l'opportunità di fare determinate cose e ci siamo anche per questa semifinale"
Ludi: "Cesc il nostro perno, resterà tanto con noi"
"Cesc è il nostro perno, è un fuoriclasse, cresce ogni mese, ha una fame incredibile, a lui dobbiamo tanto, siamo allineati in tutto e sono sicuro che andremo avanti per tanto tempo insieme. Paura che lo portino via? No, vedremo in futuro"
Serie A, l'effetto dei cambi allenatore: da De Rossi a Spalletti, da D'Aversa a Palladino
A cinque giornate dal termine della stagione, è tempo di bilanci per le squadre che hanno cambiato allenatore in corsa. Analizzando le classifiche avulse dal momento dei subentri, emergono dati clamorosi: dal ritmo Champions di D'Aversa al Torino alla rinascita del Genoa con De Rossi, fino alle difficoltà di chi sta lottando per non retrocedere. Ecco i dati a confronto
Chi ha fatto meglio? La classifica della Serie A dal cambio in panchinaVai al contenuto
Lo spogliatoio del Como a San Siro
La classifica della Serie A al confronto con la scorsa stagione
Chi ha guadagnato o perso più punti rispetto alla scorsa stagione? Il Genoa è l'unica squadra nella stessa situazione di un anno fa sia in termini di punti che di posizione in classifica. L'Inter capolista è a +7, a -5 invece il Napoli di Conte. Ma ecco chi è migliorato e peggiorato di più in assoluto: il confronto
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Serie A, i portieri con più rigori parati nella storia. Classifica
Con il penalty neutralizzato a Zaccagni nell'ultimo Napoli-Lazio, Vanja Milinkovic-Savic è entrato nella top 20 dei migliori para-rigori nella storia della Serie A. Sapete chi è lo specialista? Ecco la classifica (dati Transfermarkt)
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Thuram: "Il Como è una grandissima squadra"
"Vogliamo fare una partita seria davanti ai nostri tifosi, ma non sarà facile perché loro sono una grandissima squadra che gioca benissimo"
Elezioni Figc, Marani ha incontrato Abete e Malagò. Abodi parla in Senato. LIVE
Un'altra giornata ricca di incontri in vista delle prossime elezioni del presidente della Figc fissate per il 22 giugno. A Roma il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha prima incontrato Giancarlo Abete, numero uno dei Dilettanti e probabile candidato alla Federcalcio, e poi al palazzo del Coni Giovanni Malagò che è l'uomo individuato dalla Lega serie A come successore di Gravina. Il ministro dello Sport Abodi è invece intervenuto in audizione alla VII Commissione del Senato
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La formazione dell'Inter in grafica
Como, le scelte di formazione
Fabregas rinuncia a Diao e manda in campo Van der Brempt sulla destra. Douvikas è il terminale offensico, alle sue spalle Nico Paz e Baturina. Perrone e Da Cunha i due centrocampisti centrali
Inter, le scelte di formazione
Chivu manda in campo dal 1' Bonny accanto a Thuram. Titolare anche Luis Henrique mentre in difesa Carlos Augusto gioca da terzo al posto di Bastoni. Normalmente in campo Calhanoglu con Barella e Zielinski
Zola premiato dal Coni: "La riforma sta dando finora risultati incoraggianti"
Gianfranco Zola, premiato con la Stella d'Oro al Merito Sportivo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Gratifica molto ricevere questo premio, anche perché presumo che sia per il lavoro fatto e che stiamo cercando di fare con la Lega Pro. La riforma ha dato finora risultati incoraggianti, anche se c'è ancora tanto da fare, il lavoro con i giovani è lungo: abbiamo avuto un incremento del numero dei giovani che giocano, soprattutto i giovani che arrivano dal settore giovanile della propria squadra e che poi vanno a finire a giocare in prima squadra. La differenza tra il mondo giovanile e la prima squadra è enorme"
Zola: 'La riforma sta dando finora risultati incoraggianti'Vai al contenuto
Inter-Como, le formazioni ufficiali
Elezioni Figc, Abodi: "Non si tutela la Nazionale se non giocano gli italiani"
Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha parlato nel corso della sua audizione davanti alla Settima Commissione del Senato in merito alle prospettive di riforma del calcio italiano. "Nazionale? Non si può pensare di tutelarla senza avere un minimo di tutela degli atleti nazionali, che se non giocano non forniscono elementi di competitività per la maglia azzurra. Abbiamo bisogno di nuovi stadi e di ammodernare quello che già c’è. Arbitri? Siano terzi e indipendenti"
Abodi: 'Nazionale? Se non giocano gli italiani...'Vai al contenuto
Lo scenario della sfida tra Inter e Como
Lo spogliatoio dell'Inter per la sfida con il Como
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu
COMO (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Van der Brempt, Perrone, Da Cunha, Valle; Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
Tabellone e regolamento della Coppa Italia
Torna la Coppa Italia. E' tempo delle semifinali di ritorno: in palio c'è la finale. Martedì sera Inter e Como partono dallo 0-0 dell'andata, mentre mercoledì l'Atalanta ospita la Lazio (era finita 2-2 all'Olimpico). Cosa succede in caso di parità tra andata e ritorno? Chi avevano eliminato le quattro semifinaliste ai quarti? Qui la guida col tabellone completo e tutto quello che c'è da sapere sulla Coppa Italia 2025/26
Torna la Coppa Italia: il ritorno delle semifinali e tutto il tabelloneVai al contenuto
Statistiche e curiosità
L'Inter è imbattuta contro il Como in Coppa Italia, con un bilancio di sei vittorie e quattro pareggi, incluso quello nella sfida di andata di questa edizione. Tra le squadre contro cui i nerazzurri non hanno mai perso nella competizione, solo contro l'Empoli (11 - 10 vittorie, 1 pareggio) hanno disputato più partite che con i lariani (10, appunto).
Inter mai sconfitta con il Como in casa in Coppa Italia
L'Inter ha giocato due precedenti partite casalinghe contro il Como in Coppa Italia: ha vinto una volta nel 1958 nella fase a gironi e ha pareggiato la gara di andata degli ottavi di finale nel 1991/92, superando poi il turno grazie a una vittoria in trasferta al ritorno.
I numeri dell'Inter in Coppa Italia dopo un pareggio nella gara d'andata
L'Inter ha un bilancio perfettamente in equilibrio nelle semifinali di Coppa Italia quando ha pareggiato la gara d'andata: quattro volte è passata e quattro volte è stata eliminata. L'ultima eliminazione risale alla scorsa stagione contro il Milan (sconfitta al ritorno).
Inter, solo due sconfitte nelle 15 più recenti semifinali di Coppa Italia
Dopo aver perso cinque delle prime otto gare di ritorno in semifinale in Coppa Italia (3 pareggi), l'Inter ha subito solo due sconfitte nelle 15 più recenti (7 vittorie, 6 pareggi), dal 2003/04 in avanti. I nerazzurri hanno perso la più recente contro il Milan e non ne perdono due di fila dal 1998/99-1999/2000, contro Parma e Cagliari.
Inter a caccia della Roma come squadra con più finali in Coppa Italia dopo la Juve
L'Inter (15) potrebbe avvicinarsi alla Roma (17) come seconda squadra con più finali di Coppa Italia (davanti solo la Juventus con 22). Dall'altra parte, il Como potrebbe diventare la 26ª squadra a disputare la finale del torneo.
Como imbattuto nelle ultime tre trasferte di Coppa Italia
Il Como è imbattuto nelle ultime tre trasferte di Coppa Italia (una vittoria e due pareggi - di questi un passaggio e un'eliminazione ai rigori) dopo aver registrato solamente un pareggio e subito ben 11 sconfitte nelle precedenti 12 gare esterne della competizione.
Solo il Bologna ha subito in media meno tiri del Como
Dagli ottavi di finale in avanti di questa Coppa Italia, solamente il Bologna (5.5) ha subito in media meno tiri a partita rispetto al Como (5.7); tuttavia, il valore degli Expected Goals contro del Como (1.2) è la metà di quello del Bologna (2.4).
Inter e Como sono le due squadre con più tiri in seguito a recupero offensivo
Dagli ottavi di finale in avanti in questa Coppa Italia, l'Inter (quattro) e il Como (cinque) sono le due squadre con più tiri in seguito a un recupero offensivo. I nerazzurri guidano la classifica generale con 28 recuperi offensivi totali, mentre i lariani ne annoverano 18 (dietro solo all'Atalanta a 26).
I numeri di Nico Paz in Coppa Italia
Nico Paz, trequartista del Como, ha effettuato sia più tiri totali (otto) che più tiri nello specchio (quattro) rispetto a qualsiasi altro giocatore in Coppa Italia dagli ottavi di finale in avanti, sebbene abbia segnato una sola rete. Considerando l'intera Coppa Italia 2025/2026, solo altri due giocatori del Como hanno messo a segno più di una marcatura: Tasos Douvikas (tre) e Jesús Rodríguez (due).
Inter squadra con più giocatori ad aver segnato due gol in questa Coppa Italia
L'Inter è la squadra con più giocatori (tre - Andy Diouf, Ange-Yoan Bonny e Marcus Thuram) ad aver segnato almeno due gol in questa edizione della Coppa Italia. L'ultima volta che i nerazzurri hanno avuto almeno quattro giocatori con due o più reti nella stessa edizione della competizione è stata nel 2007/08 (Hernán Crespo, Mario Balotelli, Julio Cruz e Pelé)