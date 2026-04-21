Gianfranco Zola, premiato con la Stella d'Oro al Merito Sportivo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Gratifica molto ricevere questo premio, anche perché presumo che sia per il lavoro fatto e che stiamo cercando di fare con la Lega Pro. La riforma ha dato finora risultati incoraggianti, anche se c'è ancora tanto da fare, il lavoro con i giovani è lungo: abbiamo avuto un incremento del numero dei giovani che giocano, soprattutto i giovani che arrivano dal settore giovanile della propria squadra e che poi vanno a finire a giocare in prima squadra. La differenza tra il mondo giovanile e la prima squadra è enorme"