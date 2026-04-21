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Atalanta-Lazio, le probabili formazioni della semifinale di ritorno di Coppa Italia

Coppa Italia

Dopo il 2-2 della gara d'andata giocata all'inizio di marzo, Atalanta e Lazio si giocano l'accesso alla finale di Coppa Italia. Palladino dovrebbe partire con Scamacca davanti, anche se Krstovic lo insidia per una maglia da titolare. Hien non recupera in difesa. Sarri pensa a Maldini davanti con Cancellieri e Zaccagni. Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio

SARRI: "NESSUNA PARTITA SALVA UNA STAGIONE" - INTER-COMO LIVE

Probabili Formazioni

Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
difensore centrale di destra
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Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
difensore centrale
Atalanta
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
difensore centrale di sinistra
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Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
esterno sinistro
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Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
trequartista
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
trequartista
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Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
attaccante

Le scelte di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

  • Palladino dovrebbe cambiare tre giocatori rispetto alla trasferta di campionato contro la Roma, con Bellanova, Raspadori e Krstovic che inizialmente dovrebbero partire dalla panchina
  • Al centro della difesa dovrebbe partire Djimsiti, con Scalvini e Kolasinac. Hien non recupera
  • Sulle fasce Zappacosta a destra e Bernasconi a sinistra
  • Scamacca dovrebbe partire dal 1’ ma Krstovic potrebbe insidiarlo per un posto da titolare
  • Dietro il centravanti, De Ketelaere e Zalewski
Lazio
Edoardo Motta
Edoardo Motta
portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
terzino destro
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Lazio
Mario Gila
Mario Gila
difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
difensore centrale
pubblicità
Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
terzino sinistro
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
mezz'ala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
mezz'ala sinistra
pubblicità
Lazio
Matteo Cancellieri
Matteo Cancellieri
esterno destro
Lazio
Daniel Maldini
Daniel Maldini
attaccante
pubblicità
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
esterno sinistro

Le scelte di Sarri

LAZIO (4-3-), la probabile formazione: Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. All. Sarri

  • rispetto alla vittoria di Napoli Sarri dovrebbe puntare su un cambio in difesa e uno in attacco
  • davanti dovrebbe partire dal 1' Maldini, favorito su Noslin
  • ballottaggio anche in difesa -con Marusic avanti rispetto a Lazzari- e a centrocampo, con Basic più di Dele-Bashiru

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