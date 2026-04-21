Dopo il 2-2 della gara d'andata giocata all'inizio di marzo, Atalanta e Lazio si giocano l'accesso alla finale di Coppa Italia. Palladino dovrebbe partire con Scamacca davanti, anche se Krstovic lo insidia per una maglia da titolare. Hien non recupera in difesa. Sarri pensa a Maldini davanti con Cancellieri e Zaccagni. Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio
SARRI: "NESSUNA PARTITA SALVA UNA STAGIONE" - INTER-COMO LIVE
Probabili Formazioni
Le scelte di Palladino
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino
- Palladino dovrebbe cambiare tre giocatori rispetto alla trasferta di campionato contro la Roma, con Bellanova, Raspadori e Krstovic che inizialmente dovrebbero partire dalla panchina
- Al centro della difesa dovrebbe partire Djimsiti, con Scalvini e Kolasinac. Hien non recupera
- Sulle fasce Zappacosta a destra e Bernasconi a sinistra
- Scamacca dovrebbe partire dal 1’ ma Krstovic potrebbe insidiarlo per un posto da titolare
- Dietro il centravanti, De Ketelaere e Zalewski
Le scelte di Sarri
LAZIO (4-3-), la probabile formazione: Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. All. Sarri
- rispetto alla vittoria di Napoli Sarri dovrebbe puntare su un cambio in difesa e uno in attacco
- davanti dovrebbe partire dal 1' Maldini, favorito su Noslin
- ballottaggio anche in difesa -con Marusic avanti rispetto a Lazzari- e a centrocampo, con Basic più di Dele-Bashiru