A 21 anni ha esordito in Serie A contro il Sassuolo e con il rigore parato al Bologna ha dimostrato fin da subito perché la Lazio ha puntato su di lui. Poche settimane più tardi si è superato: ha parato quattro rigori in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Ma già da ragazzino, in Under 17, era evidente come il suo talento fosse fuori dal comune: Augusto De Bartolo, suo allenatore ai tempi dell’Alessandria, racconta la sua evoluzione