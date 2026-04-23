Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter
Si giocherà all'Olimpico il 13 maggio
La Lazio è la seconda finalista della Coppa Italia. La squadra di Sarri batte l'Atalanta dopo una battaglia terminata ai calci di rigore 3-2. Match bloccato nel primo tempo e per buona parte della ripresa. La gara si stappa nel finale. Romagnoli porta in vantaggio la Lazio all’84’. Due minuti più tardi pareggia Pasalic. Nel primo supplementare gol annullato a Raspadori, poi equilibrio fino al 120’. Ai rigori la spunta la Lazio, Motta ne para 4. Finale con l'Inter
L'allenatore della Lazio commenta il successo ai rigori contro l'Atalanta che vale l'accesso alla finale di Coppa Italia contro l'Inter: "Abbiamo fatto un grande percorso e ci siamo meritati questa finale in una stagione dura e complicata". Su Motta: "Ha margini di miglioramento, deve avere nella testa l'idea di voler crescere ancora". Sui tifosi: "Spero ci siano in finale, sarei felicissimo"
L'amministratore delegato dell'Atalanta commenta la sconfitta contro la Lazio ai rigori ed è molto duro con l'operato degli arbitri: "In occasione del gol annullato a Ederson ci sono due errori, c'è tocco di mano e Krstovic è in anticipo sul portiere, difficile giustificare due errori in un'azione così determinante, avremmo meritato la qualificazione"
A 21 anni ha esordito in Serie A contro il Sassuolo e con il rigore parato al Bologna ha dimostrato fin da subito perché la Lazio ha puntato su di lui. Poche settimane più tardi si è superato: ha parato quattro rigori in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Ma già da ragazzino, in Under 17, era evidente come il suo talento fosse fuori dal comune: Augusto De Bartolo, suo allenatore ai tempi dell’Alessandria, racconta la sua evoluzione
La Coppa Italia 2026 ha la sua finale. Sarà Inter-Lazio, la stessa del 2000 (vinta dai biancocelesti, la formula prevedeva ancora match di andata e ritorno). I nerazzurri hanno rimontato il Como 3-2 a San Siro dopo lo 0-0 dell'andata, i biancocelesti invece hanno eliminato ai rigori l'Atalanta di Palladino.
Quando si gioca la finale? Qui la guida col tabellone completo e tutto quello che c'è da sapere sulla Coppa Italia 2025/26
La Lazio è la seconda finalista di Coppa Italia dopo l'Inter. La squadra di Sarri batte l'Atalanta ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari grazie a un super Motta che para 4 rigori ed è l'MVP del match. Bene anche la difesa con Gila e Romagnoli, entrambi 7. Tutti i voti nelle pagelle di Christian Giordano
Si giocherà all'Olimpico il 13 maggio
De Ketelaere contro Motta: parata
Tayolor contro Carnesecchi: gol
Pasalic contro Motta: parata
Isaksen contro Carnesecchi: gol
Zappacosta contro Motta: parata
Cataldi contro Carnesecchi: palo
Scamacca contro Motta: parata
Tavares contro Carnesecchi: parata
Raspadori contro Motta: gol
120' - Ammonito Lazzari
117' - Romagnoli a un centimetro dal gol, su cross di Nuno Tavares, irrompe in area ma non arriva di un soffio alla deviazione vincente
117' - Ammonito Scamacca
113' - Adesso la squadra di Palladino prova a ragionare per tirare un po' fuori la Lazio che continua a essere molto schiacciata ma molto accorta in fase difensiva
108' - Non cambia l'inerzia del match con l'Atalanta che continua ad attaccare, Lazio piuttosto stanca in questo momento
104' - Transizione dell'Atalanta con palla da Scamacca a Pasalic, conclusione dal limite, deviata sul fondo
102' - Esce Zaccagni, entra Pedro
101' - Continua ad attaccare con una certa insistenza l'Atalanta che sembra avere qualche energia in più
Al momento della sponda di testa di Zappacosta per Raspadori, l'esterno dell'Atalanta era in posizione di fuorigioco
93' - Esce Scalvini, entra Ahanor
95' - Colpo di testa di Scamacca, Motta vola e devia sul palo
90' - Sei minuti di recupero
90' - Esce Krstovic, entra Scamacca
Krstovic lavora un buon pallone in area, lo appoggia a Pasalic che calcia di prima intenzione, pallone deviato da Taylor e palla alle spalle di Motta
daglia sviluppi di un angolo dalla sinistra, Romagnoli vince il corpo a corpo con Djimsiti, ci mette il piede e batte Carnesecchi
84' - Entra Cataldi, esce Patric
83' - Grande intervento di Pasalic che stoppa una conclusione di Noslin molto bravo a controllare e a girarsi per calciare al limite dell'area
82' - Nuovo tentativo per la squadra di Palladino, conclusione di De Ketelaere, Motta para a terra
81' - Fatica la Lazio a rendersi pericolosa dalle parti di Carnesecchi, l'Atalanta continua a dominare il possesso ma non riesce a creare così tanto rispetto alla mole di gioco prodotta
77' - Escono Basic e Gila, entrano Dele Bashiru e Provstgaard
74' - Occasione per la Lazio con Noslin che va in profondità, leggero tocco di mano di Scalvini poi Noslin prova a beffare Carnesecchi con una conclusione che termina a lato
71' - Entrano Raspadori, Pasalic e Kossounou, escono Zalewski, Kolasinac e De Roon
67' - Escono Cancellieri e Marusic, entrano Isaksen e Lazzari
Lunga revisione al VAR
57' - Tentativo anche per la Lazio, Cancellieri va via sulla destra, palla al limite per Noslin che calcia di prima intenzione ma la conclusione viene respinta
56' - Esce Bernasconi, entra Bellanova
55' - Problema fisico per Bernarsconi
51' - Prima chance per l'Atalanta nella ripresa, De Ketelaere mette una palla arretrata per Krstovic, conclusione di prima intenzione, Motta ci mette i pugni
Squadre di nuovo in campo
46' - Chiude in attacco il primo tempo l'Atalanta ma finora senza grosso esito
45' - Due minuti di recupero
43' - Continua a essere molto tattica e molto bloccata la gara della New Balance Arena, comunque l'Atalanta continua nel tentativo di trovare la rete del vantaggio
37' - Ammonito Cancellieri
35' - Ci prova anche Zappacosta da fuori area, palla troppo debole e schiacciata e termina sul fondo
31' - Ammonito Kolasinac
24' - Ennesimo cross dell'Atalanta da sinistra, Krstovic colpisce di testa, palla sul fondo
22' - Altra chance per l'Atalanta, torre di de Ketelaere per Zalewski che calcia al volo, Gila si oppone con il corpo e devia in angolo
15' - E' l'Atalanta in questo momento a fare la partita, la Lazio resta molto guardinga e attenta a non concedere spazi
10' - Altra palla interessante in area di Ederson, buona uscita di Motta che respinge con i pugni poi Kolasinac di fatto restituisce a Motta
7' - Occasione Atalanta con De Ketalaere che trova lo spazio per crossare da destra, Zalewski arriva con un attimo di ritardo, tocca di testa ma non trova la porta
2' - Partenza molto accorta per entrambe le squadre che provano a gestire reciprocamente il pallone senza sbilanciarsi troppo in questo avvio
Si parte alla New Balance Arena
Spettacolare coreografia alla New Balance Arena
Squadre pronte a entrare in campo, poi l'inno della Lega Serie A
Manca poco all'inizio della seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia
"Sappiamo il valore di una partita così e siamo contenti di poterla giocare in casa contando sul nostro pubblico. Speriamo di portarla a casa. Le emozioni di Gasperini? Abbiamo vissuto momenti molto importanti, 9 anni straordinari. Normale lasciarsi alle emozioni, ma il calcio non lascia tempo e siamo concentrati sul presente e sul futuro"
"Giocare per dei trofei è la cosa migliore del calcio. Siamo in un buon momento e siamo fiduciosi. Spero che continueremo così e oggi faremo del nostro meglio".
Dopo la battuta dell’allenatore del Paris FC, Kombouaré, che ha dichiarato di schierare in campo più giocatori italiani degli stessi club italiani, ecco come stanno realmente le cose: solo tre squadre di A concedono agli italiani più del 50% del minutaggio totale. Il Como ne ha schierato solo uno e per un totale di appena 14’ in questo campionato. Mentre il Paris FC...
La lotta per la salvezza entra nel vivo con le ultime 5 giornate di Serie A. Non ci sono ancora squadre 'condannate' aritmeticamente alla Serie B, ma in caso di retrocessione c'è una consolaazione: è il 'paracadute', un contributo economico destinato a chi scende di categoria. Come funziona e quanto incasserebbe ogni club? Ecco tutti i dettagli spiegati da Calcio & Finanza, la situazione attuale di classifica e le cifre per ogni squadra coinvolta nella volata
Ricordate Vedat Muriqi? Se la risposta è no, possiamo capirlo. Passò alla Lazio come la più classica delle meteore, lasciando in ricordo appena un gol in Serie A. A quattro anni di distanza, Muriqi si è "rifatto un nome" al Maiorca. Un'intera isola pazza per il suo "pirata", che segna a raffica e insegue Mbappé nella classifica marcatori della Liga. Un idolo per una tifoseria che gli assegnerebbe Scarpa d'Oro e anche Pallone d’Oro
L'ex capo delegazione della Nazionale italiana torna a parlare della terza mancata qualificazione al Mondiale consecutiva in un'intervista al Guardian: "Quando vincevamo, eravamo tatticamente più forti dei nostri avversari. Abbiamo giocatori fantastici, ma manca il talento creativo. Per superare questo momento dobbiamo capire perché ci sono difficoltà"
In vetta al campionato a +12 su Milan e Napoli con cinque turni ancora da disputare, la squadra di Chivu giocherà anche la finale di Coppa Italia dopo la splendida rimonta contro il Como. Obiettivo 'double' per i nerazzurri, scudetto e Coppa vinti nella stessa stagione come solo cinque club italiani sono riusciti a fare nella storia. Li ricordavate? E chi ha fatto doppietta più volte? Ecco tutti i precedenti in ordine cronologico
Sarri schiera Patric a sorpresa davanti alla difesa con Basic e Taylor. Noslin il riferimento più avanzato nel tridente completato da Cancellieri e Zaccagni
Palladino preferisce ancora Krstovic a Scamacca. Alle sue spalle De Ketelaere e Zalewski, a sinistra torna Bernasconi, Kolasinac al suo posto in difesa. De Roon e Ederson a centrocampo
Torna la Coppa Italia. L'Inter è la prima finalista della Coppa nazionale dopo aver battuto, in rimonta da 0-2 a 3-2, il Como. Affronterà la vincente della sfida tra l'Atalanta che ospita la Lazio (era finita 2-2 all'Olimpico). Cosa succede in caso di parità tra andata e ritorno nelle semifinali? Quando si gioca la finale? Qui la guida col tabellone completo e tutto quello che c'è da sapere sulla Coppa Italia 2025/26
Secondo le stime del portale 'Calcio e Finanza', raggiungendo la finale di Coppa Italia l'Inter si è garantita un minimo di 4,6 milioni di euro dal torneo. Chi vincerà il trofeo (una tra i nerazzurri, Atalanta e Lazio) incasserà 7,1 milioni. Ma quanto ha guadagnato ogni squadra in base al suo piazzamento? Ecco i numeri nel dettaglio
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri
Sono 12 i precedenti tra Atalanta e Lazio in Coppa Italia: il risultato più frequente è il pareggio (cinque volte, tra cui il 2-2 nel match d'andata) - completano il quadro quattro vittorie dei biancocelesti e tre della Dea.
L'Atalanta è imbattuta nelle sei gare casalinghe contro la Lazio in Coppa Italia (3 vittorie, 3 pareggi), vincendo le due più recenti - contro nessuna squadra la Dea ha disputato più match interni senza mai perdere nel torneo (sei anche contro Cagliari e Cremonese)
L'Atalanta potrebbe ottenere il pass per la 7^ finale di Coppa Italia nella sua storia. In quel caso sarebbe la quarta per la Dea nelle ultime otto edizioni del torneo (2018/19, 2020/21 e 2023/24), dopo che ci era riuscita tre volte nelle sue prime 67 partecipazioni alla competizione (1962/63, 1986/87 e 1995/96).
La Lazio potrebbe raggiungere la finale di Coppa Italia per l'11^ volta nella sua storia, la prima a partire dal 2018/19, in cui vinse il trofeo proprio contro l'Atalanta (2-0 con Simone Inzaghi allenatore con gol di Milinkovic-Savic e Correa).
Grande equilibrio nelle ultime 13 sfide considerando tutte le competizioni tra Atalanta e Lazio: quattro vittorie per parte e cinque pareggi, con 18 gol per la Dea e 17 reti per i biancocelesti.
Dopo il 2-2 nel match d'andata contro la Lazio, l'Atalanta potrebbe pareggiare due gare consecutive in Coppa Italia per la prima volta dal novembre 2001: entrambe contro il Bologna negli ottavi di finale di quel torneo (2-2 all'andata in trasferta e 0-0 in casa), a passare il turno fu poi la Dea grazie alla regola delle reti in trasferta
Dopo l'1-1 contro il Bologna e il 2-2 contro l'Atalanta, la Lazio potrebbe pareggiare tre partite di fila in Coppa Italia solo per la terza volta nella sua storia, dopo il periodo tra agosto-settembre 1985 e quello tra settembre-dicembre 1979
Dagli ottavi di finale di Coppa Italia, l'Atalanta è sia la squadra che ha segnato più gol (nove in tre match) sia quella con la miglior percentuale realizzativa (23%) in questa edizione del torneo.