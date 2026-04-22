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Inter-Como, Calhanoglu: "Il doblete sarebbe bellissimo ma ora chiudiamo subito"

inter

Il match winner dell'incontro contro il Como che vale all'Inter l'accesso alla finale di Coppa Italia commenta il match di San Siro: "Si sa che è difficile giocare contro il Como ma nel secondo tempo abbiamo fatto il nostro. Abbiamo la possibilità di giocarci la finale ma ora vogliamo chiudere il discorso campionato il prima possibile"

INTER-COMO 3-2, CRONACA E TABELLINO - IL TABELLONE - PAGELLE

Halan Calhanoglu è stato il trasconatore dell'Inter nel match vinto in rimonta sul Como 3-2 (due gol e un assist per il turco) che valel'accesso alla finale di Coppa Italia. Tra l'altro il gol del 2-2 è arrivato di testa, non di certo uno dei colpi usuali del centrocampista nerazzurro: "In Germania avevo già segnato di testa, ho avuto un po' di fortuna e sono contento di aver cambiato la partita - dice a Sportmediaset - Si sa che è difficile giocare contro il Como, perché sanno giocare ma nel secondo tempo abbiamo fatto il nostro".

"Questi due trofei sono il nostro obiettivo"

Lo Scudetto a un passo e la possibilità di giocarsi una finale per centrale un doblete che sarebbe il coronamento di una stagione entusiasmante: "Il nostro obiettivo sono questi due trofei, siamo contenti di essere in finale e vogliamo chiudere il campionato il prima possibile".

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