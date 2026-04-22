Halan Calhanoglu è stato il trasconatore dell'Inter nel match vinto in rimonta sul Como 3-2 (due gol e un assist per il turco) che valel'accesso alla finale di Coppa Italia. Tra l'altro il gol del 2-2 è arrivato di testa, non di certo uno dei colpi usuali del centrocampista nerazzurro: "In Germania avevo già segnato di testa, ho avuto un po' di fortuna e sono contento di aver cambiato la partita - dice a Sportmediaset - Si sa che è difficile giocare contro il Como, perché sanno giocare ma nel secondo tempo abbiamo fatto il nostro".