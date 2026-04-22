Inter e Como si sono affrontate per la seconda volta in 10 giorni e, come successo in Serie A, i nerazzurri hanno vinto rimontando due gol di svantaggio agli uomini di Fabregas. Questa volta, però, non c'erano in palio solo i 3 punti ma la finale di Coppa Italia (in programma il 13 maggio a Roma contro la vincente di Atalanta-Lazio). Protagonisti dell'impresa Hakan Calhanoglu e Petar Sucic: il turco ha riportato la sfida in parità e il croato, dopo due assist, si è tolto anche lo sfizio del gol decisivo all'89', il terzo in stagione ma nettamente il più importante. "Non è mai facile affrontare il Como - ha spiegato Sucic in sala stampa -, li abbiamo rimontati anche in campionato. Dopo il primo gol è andato tutto nella maniera giusta. Non è semplice trovarsi sotto di due reti e poi rimontare così. Abbiamo mostrato di nuovo la nostra mentalità: sapevamo che avremmo potuto farcela. Cos’è successo all’intervallo? Quello che accade nello spogliatoio resta lì (ride, ndr). Diciamo solo che Chivu ci ha detto che avremmo dovuto essere più veloci e più aggressivi, e infatti così è stato. L'abbiamo meritata alla fine: abbiamo dimostrato che non ci arrendiamo mai"