Sucic dopo la rimonta sul Como: "Ecco cosa ci ha detto Chivu all'intervallo"Coppa Italia
Il croato è stato protagonista della rimonta dell'Inter sul Como in semifinale di Coppa Italia con due assist e il gol decisivo. Ora la finale a Roma: al suo primo anno in nerazzurro potrebbe già vincere due trofei. "Lottiamo ogni minuto per conquistare campionato e Coppa"
Inter e Como si sono affrontate per la seconda volta in 10 giorni e, come successo in Serie A, i nerazzurri hanno vinto rimontando due gol di svantaggio agli uomini di Fabregas. Questa volta, però, non c'erano in palio solo i 3 punti ma la finale di Coppa Italia (in programma il 13 maggio a Roma contro la vincente di Atalanta-Lazio). Protagonisti dell'impresa Hakan Calhanoglu e Petar Sucic: il turco ha riportato la sfida in parità e il croato, dopo due assist, si è tolto anche lo sfizio del gol decisivo all'89', il terzo in stagione ma nettamente il più importante. "Non è mai facile affrontare il Como - ha spiegato Sucic in sala stampa -, li abbiamo rimontati anche in campionato. Dopo il primo gol è andato tutto nella maniera giusta. Non è semplice trovarsi sotto di due reti e poi rimontare così. Abbiamo mostrato di nuovo la nostra mentalità: sapevamo che avremmo potuto farcela. Cos’è successo all’intervallo? Quello che accade nello spogliatoio resta lì (ride, ndr). Diciamo solo che Chivu ci ha detto che avremmo dovuto essere più veloci e più aggressivi, e infatti così è stato. L'abbiamo meritata alla fine: abbiamo dimostrato che non ci arrendiamo mai"
"Vincere al primo anno di Inter sarebbe il top"
Il centrocampista classe 2003, arrivato a Milano lo scorso giugno dalla Dinamo Zagabria, ha la possibilità di chiudere la sua prima stagione in nerazzurro con due trofei in bacheca. "Quando sono arrivato in Italia volevo vincere: sarebbe bellissimo farlo al primo anno. Lottiamo in ogni partita e ogni minuto per conquistare la Serie A e la Coppa Italia. Non so se sono nella mia versione migliore, do sempre il massimo per questa squadra fantastica e questi tifosi incredibili".