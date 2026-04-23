Percassi: "Arbitro? Due errori ingiustificabili"

L'amministratore delegato dell'Atalanta commenta la sconfitta contro la Lazio ai rigori ed è molto duro con l'operato degli arbitri: "In occasione del gol annullato a Ederson ci sono due errori, c'è tocco di mano e Krstovic è in anticipo sul portiere, difficile giustificare due errori in un'azione così determinante, avremmo meritato la qualificazione"

Dopo il ko dell'Atalanta ai rigori contro la Lazio nella semifinale di Coppa Italia, il primo a parlare in casa bergamasca è l'amministratore delegato Luca Percassi, arrabbiatissimo al termine del match: "Di fronte a una prestazione ottima della squadra c’è un errore dell’arbitro in occasione del gol di Ederson - spiega a Sportmediaset - Dispiace perché è una qualificazione che avremmo meritato e si è buttata per un errore dell’arbitro". Ed ancora: "Di certo non si può ricondurre tutto a questo espisodio, ma non è la prima volta che ci capita, abbiamo una ferita aperta per la finale che abbiamo perso proprio contro la Lazio, non è giustificabile un errore di questo tipo con tutti gli strumenti che si hanno a disposizione, gli episodi sono determinanti, ma ci sono episodi decisivi come questo".