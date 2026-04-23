Percassi: "Arbitro? Due errori ingiustificabili"

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Atalanta-Lazio, Percassi: "Arbitro? Due errori in un'azione sono ingiustificabili"

atalanta
©Getty

L'amministratore delegato dell'Atalanta commenta la sconfitta contro la Lazio ai rigori ed è molto duro con l'operato degli arbitri: "In occasione del gol annullato a Ederson ci sono due errori, c'è tocco di mano e Krstovic è in anticipo sul portiere, difficile giustificare due errori in un'azione così determinante, avremmo meritato la qualificazione"

ATALANTA-LAZIO 2-3 DCR - PAGELLE - TABELLONE

Dopo il ko dell'Atalanta ai rigori contro la Lazio nella semifinale di Coppa Italia, il primo a parlare in casa bergamasca è l'amministratore delegato Luca Percassi, arrabbiatissimo al termine del match: "Di fronte a una prestazione ottima della squadra c’è un errore dell’arbitro in occasione del gol di Ederson - spiega a Sportmediaset - Dispiace perché è una qualificazione che avremmo meritato e si è buttata per un errore dell’arbitro". Ed ancora: "Di certo non si può ricondurre tutto a questo espisodio, ma non è la prima volta che ci capita, abbiamo una ferita aperta per la finale che abbiamo perso proprio contro la Lazio, non è giustificabile un errore di questo tipo con tutti gli strumenti che si hanno a disposizione, gli episodi sono determinanti, ma ci sono episodi decisivi come questo".

"Errori difficili da giustificare per gli arbitri"

Nello specifico Percassi analizza l'episodio contestato in occasione del gol annullato a Ederson: "C’era sia il rigore, ma anche il tocco di Krstovic è in anticipo sul portiere, è incomprensibile come a questo livello ci siano errori simili -ribadisce ancora - Non ho avuto modo di parlare con gli arbitri, penso che sia difficile giustificare due errori eclatanti in una situazione determinante".

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