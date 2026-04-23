Sarri: "Finale che dà gusto. Motta può crescere"

L'allenatore della Lazio commenta il successo ai rigori contro l'Atalanta che vale l'accesso alla finale di Coppa Italia contro l'Inter: "Abbiamo fatto un grande percorso e ci siamo meritati questa finale in una stagione dura e complicata". Su Motta: "Ha margini di miglioramento, deve avere nella testa l'idea di voler crescere ancora". Sui tifosi: "Spero ci siano in finale, sarei felicissimo" ATALANTA-LAZIO 2-3 DCR - PAGELLE - TABELLONE

Provato ma felice, Maurizio Sarri, al termine della sfida lunghissima vinta ai rigori 3-2 contro l'Atalanta e che vale l'accesso alla finale di Coppa Italia contro l'Inter: "La partita stasera era complicatissima contro una squadra forte in uno stadio difficilissimo - dice a Sportmediaset - I ragazzi si sono meritati questa finale, abbiamo fatto un grande percorso in una stagione dura, difficile e complicata e siamo riusciti a prenderci questa soddisfazione". Quale step di miglioramento ha questa squadra? "Vorrei che risolvessimo un problema che abbiamo da tutta la stagione, fare gol, la squadra è diventata solida ma non abbiamo grande facilità a fare gol".

"Motta ha margini, i tifosi? Se venissero in finale sarei felicissimo" Inevitabile parlare di Edoardo Motta, quattro rigori parati: "Motta è un ragazzo che ha dei numeri impressionanti sui rigori, ne ha parati 5 su 6 in Serie A, ha delle prospettive e ha margine soprattutto con i piedi - spiega Sarri - Oggi siamo usciti molto sul lungo quando di solito giochiamo nel corto, ha margini, è un prospetto interessante ma deve avere nella testa di voler migliorare ancora". La finale si giocherà sì in campo neutro, ma all'Olimpico, con i tifosi della Lazio presenti?: "Ho sempre detto che porto grande rispetto per le scelte delle persone e dunque anche per i nostri tifosi, detto questo se venissero alla finale io e la squadra saremmo non contenti ma di più. Ieri sono venuti all’aeroporto a incoraggiarci, se dovessero venire sarei l’allenatore più felice del mondo". A fine gara uno sguardo alla tribuna: "In tribuna c’era un mio amico che solitamente porta fortuna e da ieri mi dice che avremmo passato il turno e con lo sguardo cercavo lui"