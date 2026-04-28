La Lega Serie A ha ufficializzato la modalità di vendita dei biglietti per Lazio-Inter, la finale di Coppa Italia in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. La vendita per abbonati e soci inizierà martedì 28 aprile alle ore 13, vendita libera dal 5 maggio. I prezzi: si va dai 220 euro della Tribuna Monte Mario ai 40 euro delle curve
Inizierà martedì 28 aprile alle ore 13, esclusivamente in modalità digitale su tutta la rete vendita vivaticket.com, la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in campo mercoledì 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Come ufficializzato dalla Lega Serie A, ai sostenitori della Lazio sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord, mentre ai sostenitori dell’Inter sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud. Per la prima volta in Italia, i biglietti saranno disponibili esclusivamente in formato digitale su smartphone in formato NFC.
Biglietti finale Coppa Italia, le fasi di vendita per i tifosi della Lazio
- Dalle ore 14.00 del 28 aprile, fino alle ore 23.59 del 3 maggio 2026 vendita riservata agli abbonati alla Serie A 25-26 della Lazio che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 25-26.
- Dalle ore 10.00 alle ore 23.59 del 4 maggio 2026, vendita riservata esclusivamente ai possessori di Priority Pass, che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino tutti possessori di Priority Pass. Il Priority pass può permettere l’acquisto nei settori Tribuna Monte Mario o Tribuna Tevere.
Biglietti finale Coppa Italia, le fasi di vendita per i tifosi dell’Inter
- Dalle ore 14.00 del 28 aprile, fino alle ore 23.59 del 3 maggio 2026 vendita riservata agli abbonati alla Serie A 25-26, che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 25-26.
- Ai soci Interclub Plus, che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino soci Interclub Plus attivi.
Biglietti Lazio-Inter, la vendita libera
Per entrambe le squadre, alle ore 12.00 del 5 maggio 2026 scatterà l’eventuale inizio della fase di vendita “libera” dei biglietti residui.
Biglietti Lazio-Inter, i prezzi
Le categorie e i prezzi dei biglietti:
- Tribuna Monte Mario € 220.00
- Tribuna Monte Mario Laterale € 180.00
- Tribuna Tevere € 170.00
- Tribuna Tevere Laterale € 130.00
- Distinti € 60.00
- Curve € 40.00
- Non deambulanti e invalidi al 100% con accompagnatore € 50.00
- Bambini che non abbiano compiuto il 5° anno di età ingresso gratuito senza diritto di posto.