La Lega Serie A ha ufficializzato la modalità di vendita dei biglietti per Lazio-Inter, la finale di Coppa Italia in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. La vendita per abbonati e soci inizierà martedì 28 aprile alle ore 13, vendita libera dal 5 maggio. I prezzi: si va dai 220 euro della Tribuna Monte Mario ai 40 euro delle curve

Inizierà martedì 28 aprile alle ore 13, esclusivamente in modalità digitale su tutta la rete vendita vivaticket.com, la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in campo mercoledì 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Come ufficializzato dalla Lega Serie A, ai sostenitori della Lazio sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord, mentre ai sostenitori dell’Inter sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud. Per la prima volta in Italia, i biglietti saranno disponibili esclusivamente in formato digitale su smartphone in formato NFC.