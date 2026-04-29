Atalanta-Juventus 5-2 dcr: la Coppa Italia Primavera è nerazzurraprimavera
A 23 anni dall'ultimo successo, l'Atalanta conquista la Coppa Italia Primavera: è la quarta volta della sua storia. Supeta la Juventus ai calci di rigore dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Bianconeri avanti al 27' con Rizzo, ma i nerazzurri restano in partita e trovano il pari all'ultimo respiro con Isoa. Dal dischetto è decisivo Anelli, che para due rigori e consegna il trofeo alla squadra di Zanchi
ATALANTA-JUVENTUS PRIMAVERA 5-2 dcr
Reti: 28' Rizzo (J), 94' Isoa (A)
Rigori: Mouisse (A) (1-0), Verde (J) (1-0), Gasparello (A) (2-0), Lopez (J) (2-0), Baldo (A) (3-0), Elimoghale (J) (3-1), Valdivia (A) (4-1)
ATALANTA: Anelli, Ramaj , Artesani (67' Galafassi), Baldo, Parmiggiani, Isoa, Arrigoni (46' Valdivia), Leandri (46' Mouisse), Camara (67' Gasparello), Pedretti, Idele (80' Bono). A disposizione: Zanchi, Cakolli, Cojocariu, Rinaldi, Aliprandi, Percassi. Allenatore: Zanchi
JUVENTUS: Radu, Rizzo, Montero, Milia, Leone (64' Gnikpingo), Verde, Durmisi (91' Lopez Comellas), Merola (64' Keutgen), Grelaud, Tiozzo Pagio (88' Bellino), Makiobo (64' Elimoghale). A disposizione: Huli, Ceppi, Borasio, Bracco, Gielen, Corigliano. Allenatore: Padoin.
L'Atalanta Primavera conquista la Coppa Italia Primavera 2025-26 battendo la Juventus Primavera ai calci di rigore al termine di una finale intensa all'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano. Sono i bianconeri a partire meglio e a sbloccare il match al 27' con il sinistro sotto l'incrocio del difensore Rizzo. L'Atalanta reagisce e sfiora più volte il pari già nel primo tempo, trovando però un attento Radu e una difesa bianconera solida. Nella ripresa i nerazzurri alzano il ritmo mentre i bianconeri sprecano tante occasioni. Quando la partita sembrava chiusa, al 94' arriva l’episodio che cambia tutto: sull'ultimo pallone, Isoa firma l’1-1 e trascina la sfida ai rigori. Dal dischetto è decisivo Anelli, che neutralizza due tentativi bianconeri, mentre l'Atalanta è perfetta e può festeggiare il ritorno del trofeo a Bergamo dopo ben 23 anni. In tribuna tanti ospiti d'eccezione a partire da Luciano Spalletti, Damien Comolli, Giorgio Chiellini, Luca Percassi e il Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.