A 23 anni dall'ultimo successo, l'Atalanta conquista la Coppa Italia Primavera: è la quarta volta della sua storia. Supeta la Juventus ai calci di rigore dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Bianconeri avanti al 27' con Rizzo, ma i nerazzurri restano in partita e trovano il pari all'ultimo respiro con Isoa. Dal dischetto è decisivo Anelli, che para due rigori e consegna il trofeo alla squadra di Zanchi

L'Atalanta Primavera conquista la Coppa Italia Primavera 2025-26 battendo la Juventus Primavera ai calci di rigore al termine di una finale intensa all'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano. Sono i bianconeri a partire meglio e a sbloccare il match al 27' con il sinistro sotto l'incrocio del difensore Rizzo. L'Atalanta reagisce e sfiora più volte il pari già nel primo tempo, trovando però un attento Radu e una difesa bianconera solida. Nella ripresa i nerazzurri alzano il ritmo mentre i bianconeri sprecano tante occasioni. Quando la partita sembrava chiusa, al 94' arriva l’episodio che cambia tutto: sull'ultimo pallone, Isoa firma l’1-1 e trascina la sfida ai rigori. Dal dischetto è decisivo Anelli, che neutralizza due tentativi bianconeri, mentre l'Atalanta è perfetta e può festeggiare il ritorno del trofeo a Bergamo dopo ben 23 anni. In tribuna tanti ospiti d'eccezione a partire da Luciano Spalletti, Damien Comolli, Giorgio Chiellini, Luca Percassi e il Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.