Scelto l’arbitro della finale in programma mercoledì sera alle 21 allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Inter: sarà Marco Guida. Ecco le designazioni ufficiali per la sfida che assegnerà la Coppa Italia

Sarà Marco Guida a dirigere mercoledì sera alle ore 21 la finale di Coppa Italia fra la Lazio e l'Inter, in programma allo stadio Olimpico di Roma. L'arbitro della sezione di Torre Annunziata sara' coadiuvato dagli assistenti di linea Alassio e Baccini, quarto uomo Zufferli, al Var Mazzoleni e Di Paolo.