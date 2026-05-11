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Coppa Italia, Marco Guida arbitrerà la finale tra Lazio e Inter di mercoledì sera

designazioni

Scelto l’arbitro della finale in programma mercoledì sera alle 21 allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Inter: sarà Marco Guida. Ecco le designazioni ufficiali per la sfida che assegnerà la Coppa Italia

COPPA ITALIA: PROBABILI LAZIO E INTER

Sarà Marco Guida a dirigere mercoledì sera alle ore 21 la finale di Coppa Italia fra la  Lazio e l'Inter, in programma allo stadio Olimpico di Roma. L'arbitro della sezione di Torre Annunziata sara' coadiuvato dagli assistenti di linea Alassio e Baccini, quarto uomo Zufferli, al Var Mazzoleni e Di Paolo

Lazio-Inter, le designazioni per la finale

GUIDA (foto)

ALASSIO – BACCINI

IV:  ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI PAOLO

AA RIS.: PRETI

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