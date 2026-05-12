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Lazio-Inter, le probabili formazioni della finale di Coppa Italia

Coppa Italia
©IPA/Fotogramma

Finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma mercoledì sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivu con il dubbio Sucic-Mkhitaryan ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. "Sta meglio, domani lo valuteremo", ha detto l'allenatore in conferenza

LAZIO E INTER DA MATTARELLA AL QUIRINALE - CONFERENZE: SARRI - CHIVU

Probabili Formazioni

Lazio
Edoardo Motta
Edoardo Motta
portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
terzino destro
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Lazio
Mario Gila
Mario Gila
difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
difensore centrale
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Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
terzino sinistro
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
mezzala destra
Lazio
Patric
Patric
centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
mezzala sinistra
pubblicità
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
ala destra
Lazio
Tijjani Noslin
Tijjani Noslin
punta centrale
pubblicità
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
ala sinistra

Le scelte di Sarri

LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

  • Qualche cambio rispetto alla formazione dell'ultima giornata di campionato: tornano Nuno Tavares a sinistra e Taylor a centrocampo
  • Tridente composto da Isaksen, Noslin e Zaccagni (che rientra dall'infortunio al piede)
  • Cataldi si è allenato in gruppo e spera nella convocazione, ma in regia è favorito Patric su Rovella
Inter
Josep Martínez
Josep Martínez
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
difensore centrale di destra
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Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Inter
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
mezzala destra
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
centrocampista centrale
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
mezzala sinistra
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
punta centrale
pubblicità
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
punta centrale

Le scelte di Chivu

INTER (3-5-2), la probabile formazione: J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

  • Dopo il problema fisico accusato nell'allenamento di lunedì, Marcus Thuram si è allenato in gruppo con i compagni e potrebbe partire titolare in coppia con Lautaro Martinez. "Sta meglio, domani lo valuteremo", ha detto Chivu in conferenza
  • Ballottaggio a centrocampo tra Sucic e Mkhitaryan
  • Pio Esposito ha svolto un lavoro precauzionale a parte ma sarà comunque a disposizione

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