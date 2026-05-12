Finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma mercoledì sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivu con il dubbio Sucic-Mkhitaryan ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. "Sta meglio, domani lo valuteremo", ha detto l'allenatore in conferenza

LAZIO E INTER DA MATTARELLA AL QUIRINALE - CONFERENZE: SARRI - CHIVU