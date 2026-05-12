Finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma mercoledì sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivu con il dubbio Sucic-Mkhitaryan ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. "Sta meglio, domani lo valuteremo", ha detto l'allenatore in conferenza
LAZIO E INTER DA MATTARELLA AL QUIRINALE - CONFERENZE: SARRI - CHIVU
Probabili Formazioni
Le scelte di Sarri
LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri
- Qualche cambio rispetto alla formazione dell'ultima giornata di campionato: tornano Nuno Tavares a sinistra e Taylor a centrocampo
- Tridente composto da Isaksen, Noslin e Zaccagni (che rientra dall'infortunio al piede)
- Cataldi si è allenato in gruppo e spera nella convocazione, ma in regia è favorito Patric su Rovella
Le scelte di Chivu
INTER (3-5-2), la probabile formazione: J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu
- Dopo il problema fisico accusato nell'allenamento di lunedì, Marcus Thuram si è allenato in gruppo con i compagni e potrebbe partire titolare in coppia con Lautaro Martinez. "Sta meglio, domani lo valuteremo", ha detto Chivu in conferenza
- Ballottaggio a centrocampo tra Sucic e Mkhitaryan
- Pio Esposito ha svolto un lavoro precauzionale a parte ma sarà comunque a disposizione