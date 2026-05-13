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Lazio-Inter è una finale meno scontata di quanto sembri

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni
©IPA/Fotogramma

L’Inter parte favorita, ma le finali raramente seguono davvero la logica. La squadra di Chivu arriva all’Olimpico con lo slancio dello scudetto e una rosa più completa, mentre la Lazio si presenta dopo mesi di crescita costante sotto la guida di Sarri. Due percorsi diversi, due identità ormai chiare e una finale che promette molto più equilibrio di quanto racconti la distanza in classifica

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