l'intervista
La benedizione di Cordoba: "Con Chivu avanti a lungo"
Dietro la vittoria del ‘Doblete’ c'è la mano di Cristian Chivu: “Una scelta, più che una scommessa, che la società ha avuto il coraggio di prendere e con cui si può aprire un ciclo”. Parola di Cordoba, che di Chivu è stato compagno nell'anno del Triplete con Mourinho. “E le somiglianze ci sono”
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