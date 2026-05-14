La benedizione di Cordoba: "Con Chivu avanti a lungo"

Dietro la vittoria del ‘Doblete’ c'è la mano di Cristian Chivu: “Una scelta, più che una scommessa, che la società ha avuto il coraggio di prendere e con cui si può aprire un ciclo”. Parola di Cordoba, che di Chivu è stato compagno nell'anno del Triplete con Mourinho. “E le somiglianze ci sono”