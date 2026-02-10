 Attaccanti Serie A, stipendi 2025-2026: Yildiz il 4° più pagato. Classifica | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie A, stipendi attaccanti 2025-2026: Yildiz il 4° più pagato dopo il rinnovo

classifica fotogallery
10 foto

Dopo il recente rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2030, Kenan Yildiz entra nella top 10 degli attaccanti più pagati in Serie A e si avvicina a un passo dal podio. Ecco la classifica dei giocatori con gli stipendi più alti che, al comando, vede un altro centravanti bianconero (dati Transfermarkt)

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

ALTRE FOTOGALLERY

Come cambiano i valori della A dopo il mercato

classifica

Come è cambiato il valore delle rose delle squadre di A dopo il mercato di gennaio?  I dati...

22 foto

En-Nesyri all'Al-Ittihad: gli acquisti all’estero

Calciomercato

Il mercato non si ferma mai. L'Al-Ittihad (che ha salutato Ngolo Kanté - nuovo giocatore del...

73 foto

Kanté riparte dal Fenerbahce: gli svincolati

Calciomercato

Si è chiusa la finestra di mercato invernale, ma non per tutti: per i giocatori svincolati...

31 foto

Serie A, la classifica un anno dopo

Serie A

Il Como si conferma la squadra che si è migliorata di più rispetto a un anno fa, con 19 punti in...

17 foto

Milan imbattuto da 22 gare: è record in Europa

LA CLASSIFICA

Il Milan non si ferma più e con la vittoria contro il Bologna si conferma la squadra con la...

15 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Petardo contro Audero: per l'Inter multa e diffida

    Serie A

    È arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito al petardo lanciato in campo da un tifoso...

    Nessun infortunio per Bartesaghi: solo crampi

    milan

    Nel finale di partita tra Milan e Bologna al Dall'Ara, Bartesaghi ha chiesto il cambio...

    Allegri: "Scudetto? Guardiamo al +7 sulla quinta"

    Serie A

    L'allenatore del Milan commenta il successo sul Bologna e la posizione in classifica consolidata...