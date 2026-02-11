 Allenatori, i gesti più famosi e quelli storici, da Conte a Mourinho e Ancelotti | Sky Sport
La cinesica degli allenatori: Conte con le due dita alzate, Pep, Mou e la calma di Allegri

Calcio fotogallery
15 foto

La cinesica è lo studio della comunicazione non verbale attraverso movimenti, gesti, posizioni e mimica del corpo. Perché ogni gesto cult di un allenatore diventa un perfetto manifesto della sua filosofia calcistica

di Marco Salami

