Serie A, le squadre che possono incassare di più dai calciatori in prestito
Dopo la conclusione della sessione invernale, si fanno i conti e si inizia pensare già alla prossima estate: quanto potranno incassare le squadre di Serie A se i giocatori attualmente via in prestito saranno ceduti a titolo definitivo (per alcuni di loro il riscatto è già scattato)? Si prevedono entrate superiori ai 100 milioni per i primi due club di questa speciale classifica (dati Transfermarkt)
- Giocatori in prestito: 11
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 4,4 milioni
- Giocatori in prestito: 13
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 6,7 milioni
- Giocatori in prestito: 19
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 8,3 milioni
- Giocatori in prestito: 27
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 13,2 milioni
- Giocatori in prestito: 18
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 14,6 milioni
- Giocatori in prestito: 14
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 16,7 milioni
- Giocatori in prestito: 13
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 18 milioni
- Giocatori in prestito: 26
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 18,6 milioni
- Giocatori in prestito: 21
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 20,1 milioni
- Giocatori in prestito: 24
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 20,9 milioni
- Giocatori in prestito: 18
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 21,7 milioni
- Giocatori in prestito: 9
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 26 milioni
- Giocatori in prestito: 12
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 31,3 milioni (più 2 di bonus)
- Giocatori in prestito: 24
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 38,5 milioni (più 4,5 di bonus)
- Giocatori in prestito: 8
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 44,7 milioni
- Giocatori in prestito: 27
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 61,3 milioni
- Giocatori in prestito: 8
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 68,8 milioni (più 0,5 di bonus)
- Giocatori in prestito: 7
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 86,4 milioni (più 8,6 di bonus)
- Giocatori in prestito: 11
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 122,5 milioni (più 1 di bonus)
- Giocatori in prestito: 22
- Possibile incasso se ceduti a titolo definitivo: 144,6 milioni (più 3 di bonus)