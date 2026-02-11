Dopo la conclusione della sessione invernale, si fanno i conti e si inizia pensare già alla prossima estate: quanto potranno incassare le squadre di Serie A se i giocatori attualmente via in prestito saranno ceduti a titolo definitivo (per alcuni di loro il riscatto è già scattato)? Si prevedono entrate superiori ai 100 milioni per i primi due club di questa speciale classifica (dati Transfermarkt)

GLI ACQUISTI UFFICIALI A GENNAIO: SERIE A - ESTERO