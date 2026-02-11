 Bologna Lazio 1 1 (2 5 d.c.r), le pagelle della partita di Coppa Italia | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Bologna-Lazio 1-1 (2-5 d.c.r), le pagelle della partita di Coppa Italia

Coppa Italia fotogallery
24 foto

La Lazio elimina il Bologna ai rigori nei quarti di Coppa Italia e vola in semifinale: l'avversaria sarà l'Atalanta. Provedel è decisivo nel parare il rigore di Ferguson e merita il premio di migliore in campo. Sarri (6,5) azzecca il cambio di Noslin (6,5 anche lui) e batte Italiano (6). Orsolini il peggiore in campo: è suo l'errore che costa la qualificazione ai rossoblù. Bene Castro, che sblocca il match e prende 7. I voti della partita a cura di Marco Nosotti

LA LAZIO BATTE IL BOLOGNA AI RIGORI - IL TABELLONE

ALTRE FOTOGALLERY

La classifica di Premier League

classifica

La 26^ giornata registra la vittoria del Manchester City, che supera 3-0 il Fulham e si porta...

20 foto

Premier, Milner record di presenze: eguaglia Barry

Premier League

La presenza numero 653 di James Milner contro l'Aston Villa consente al centrocampista...

11 foto

Monza, solo 0-0 col Sudtirol. Sorpasso Frosinone

Serie B

Al termine della 24^ giornata di Serie B, chi resta in testa è il Venezia nonostante la sconfitta...

23 foto

Juve, le news di formazione di oggi verso l'Inter

Serie A

Scorre il countdown verso il derby d'Italia in programma sabato sera a San Siro. Spalletti...

12 foto

Conte, Mou e Pep: la cinesica degli allenatori

Calcio

La cinesica è lo studio della comunicazione non verbale attraverso movimenti, gesti, posizioni e...

15 foto

Video in evidenza

    Coppa Italia: Ultime Notizie

    È già derby d'Italia: Inter-Juve 0-3 in Primavera

    coppa italia

    Aspettando il big match in Serie A, il derby d'Italia è già iniziato con la Coppa Italia...

    Fabregas: "E' un pezzettino di storia per il Como"

    Coppa Italia

    L'allenatore del Como applaude la prova dei suoi ragazzi e la conquista di un traguardo...

    Conte e i titoli a Napoli: "Ora farò gesto del 2"

    Coppa Italia

    L'allenatore del Napoli commenta l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Degli arbitri si lamentano...