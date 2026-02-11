Bologna-Lazio 1-1 (2-5 d.c.r), le pagelle della partita di Coppa Italia
La Lazio elimina il Bologna ai rigori nei quarti di Coppa Italia e vola in semifinale: l'avversaria sarà l'Atalanta. Provedel è decisivo nel parare il rigore di Ferguson e merita il premio di migliore in campo. Sarri (6,5) azzecca il cambio di Noslin (6,5 anche lui) e batte Italiano (6). Orsolini il peggiore in campo: è suo l'errore che costa la qualificazione ai rossoblù. Bene Castro, che sblocca il match e prende 7. I voti della partita a cura di Marco Nosotti
- SKORUPSKI voto 6,5
- ZORTEA voto 6
- VITIK voto 6
- LUCUMI voto 7
- MIRANDA voto 6
- MORO voto 6,5
- FERGUSON voto 5,5
- ORSOLINI voto 5
- ODGAARD voto 6
- CAMBIAGHI voto 6,5
- CASTRO voto 7
- 61' FREULER voto 6
- 70' BERNARDESCHI voto 6
- 70' SOHM voto 5,5
- 80' HELLAND voto 6
- 80' DALLINGA voto 6
- PROVEDEL voto 7 (MVP)
- MARUSIC voto 6,5
- GILA voto 6,5
- ROMAGNOLI voto 6,5
- PELLEGRINI voto 6
- DELE-BASHIRU voto 6,5
- ROVELLA voto 6
- TAYLOR voto 7
- ISAKSEN voto 6
- MALDINI voto 6
- PEDRO voto 6,5
- 46' NOSLIN voto 6,5
- 61' CATALDI voto 6
- 61' DIA voto 6,5
- 80' TAVARES voto 6,5
- 80' CANCELLIERI voto 6