Serie A e top campionati d'Europa, gli esordienti più giovani nel 2025-2026
Settimana da sogno per Lennart Karl che, dopo aver trovato la prima gioia in Champions, ha realizzato anche il suo primo gol in campionato, segnando il definitivo 3-0 del Bayern sul campo del 'Gladbach. Il tedesco classe 2008 non è, però, il giovane debuttante di questa stagione in Bundesliga: ecco i 10 esordienti più giovani in Serie A (al primo posto un figlio d'arte), seguita dalla top 20 dei principali campionati europei
- Ha esordito in Fiorentina-Como 1-2
- a 19 anni, 7 mesi e 8 giorni
- Partite giocate in campionato: 2
- Ha esordito in Udinese-Verona 1-1
- a 19 anni, 6 mesi e 11 giorni
- Partite giocate in campionato: 4
- Ha esordito in Pisa-Fiorentina 0-0
- a 19 anni e 4 mesi
- Partite giocate in campionato: 3
- Ha esordito in Torino-Fiorentina 0-0
- a 19 anni, 3 mesi e 24 giorni
- Partite giocate in campionato: 1
- Ha esordito in Napoli-Pisa 3-2
- a 19 anni, 2 mesi e 18 giorni
- Partite giocate in campionato: 1
- Ha esordito in Parma-Torino 2-1
- a 19 anni, 1 mese e 2 giorni
- Partite giocate in campionato: 4
- Ha esordito in Udinese-Milan 0-3
- a 19 anni e 26 giorni
- Partite giocate in campionato: 3
- Ha esordito in Sassuolo-Udinese 3-1
- a 19 anni e 12 giorni
- Partite giocate in campionato: 1
- Ha esordito in Lecce-Milan 0-2
- a 18 anni, 8 mesi e 11 giorni
- Partite giocate in campionato: 2
- Ha esordito in Bologna-Pisa 4-0
- a 17 anni, 9 mesi e 7 giorni
- Partite giocate in campionato: 1
- DOWMAN (Arsenal/Premier)
15 anni, 7 mesi e 23 giorni
- MADJO (Metz/Ligue1)
16 anni, 7 mesi e 5 giorni
- NGUMOHA (Liverpool/Premier)
16 anni, 11 mesi e 27 giorni
- MIKE (Bayern Monaco/Bundes)
17 anni e 2 giorni
- JANGEAL (Psg/Ligue1)
17 anni, 3 mesi e 3 giorni
- TONI FERNANDEZ (Barcellona/Liga)
17 anni, 3 mesi e 3 giorni
- VOSSAH (Tolosa/Ligue1)
17 anni, 5 mesi e 5 giorni
- BURROWES (Aston Villa/Premier)
17 anni, 5 mesi e 27 giorni
- KARL (Bayern Monaco/Bundes)
17 anni e 6 mesi
- GOFFI (Lille/Ligue1)
17 anni, 6 mesi e 25 giorni
- 11. TATI (Nantes/Ligue1)
17 anni, 6 mesi e 29 giorni
- 12. DRO FERNANDEZ (Barcellona/Liga)
17 anni, 8 mesi e 16 giorni
- 13. BUFFON (Pisa/Serie A)
17 anni, 9 mesi e 7 giorni
- 14. DAVINCHI (Getafe/Liga)
17 anni, 10 mesi e 1 giorno
- 15. MOLEBE (Lione/Ligue1)
18 anni e 1 giorno
- 16. MASTANTUONO (Real Madrid/Liga)
18 anni e 5 giorni
- 17. TAPE (Bayer Leverkusen/Bundes)
18 anni e 20 giorni
- 18. RIGG (Sunderland/Premier)
18 anni, 1 mese e 29 giorni
- 19. COVIC (Werder Brema/Bundes)
18 anni, 1 mese e 29 giorni
- 20. NDJANTOU (Psg/Ligue1)
18 anni, 2 mesi e 4 giorni