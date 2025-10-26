Offerte Sky
Serie A e top campionati d'Europa, gli esordienti più giovani nel 2025-2026

Settimana da sogno per Lennart Karl che, dopo aver trovato la prima gioia in Champions, ha realizzato anche il suo primo gol in campionato, segnando il definitivo 3-0 del Bayern sul campo del 'Gladbach. Il tedesco classe 2008 non è, però, il giovane debuttante di questa stagione in Bundesliga: ecco i 10 esordienti più giovani in Serie A (al primo posto un figlio d'arte), seguita dalla top 20 dei principali campionati europei

BORUSSIA M'GLADBACH-BAYERN 0-3: HIGHLIGHTS

