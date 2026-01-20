 Portieri con più clean sheet nei top campionati d'Europa Classifica 2025 2026 | Sky Sport
I portieri con più clean sheet nei top 5 campionati d'Europa

la classifica fotogallery
20 foto
©Ansa

La sfida di Champions League tra Inter e Arsenal sarà anche il confronto tra i due portieri con più clean sheet nei top campionati d'Europa: Yann Sommer e David Raya. E nei migliori 5 ci sono altri tre nomi di Serie A: ecco la classifica completa di StatMuse

CHAMPIONS LEAGUE, IL CALENDARIO E GLI ORARI DELLE PARTITE DI OGGI

