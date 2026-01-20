I portieri con più clean sheet nei top 5 campionati d'Europa
La sfida di Champions League tra Inter e Arsenal sarà anche il confronto tra i due portieri con più clean sheet nei top campionati d'Europa: Yann Sommer e David Raya. E nei migliori 5 ci sono altri tre nomi di Serie A: ecco la classifica completa di StatMuse
CHAMPIONS LEAGUE, IL CALENDARIO E GLI ORARI DELLE PARTITE DI OGGI
- Squadra: Espanyol
- Clean sheet nel 2025/26: 7
- Squadra: Napoli
- Clean sheet nel 2025/26: 7
- Squadra: Tottenham
- Clean sheet nel 2025/26: 7
- Squadra: Newcastle
- Clean sheet nel 2025/26: 7
- Squadra: PSG
- Clean sheet nel 2025/26: 8
- Squadra: Juventus
- Clean sheet nel 2025/26: 8
- Squadra: Milan
- Clean sheet nel 2025/26: 8
- Squadra: Manchester City
- Clean sheet nel 2025/26: 8
- Squadra: Borussia Mönchengladbach
- Clean sheet nel 2025/26: 8
- Squadra: Lipsia
- Clean sheet nel 2025/26: 8
- Squadra: Crystal Palace
- Clean sheet nel 2025/26: 8
- Squadra: Borussia Dortmund
- Clean sheet nel 2025/26: 9
- Squadra: Real Madrid
- Clean sheet nel 2025/26: 9
- Squadra: Chelsea
- Clean sheet nel 2025/26: 9
- Squadra: Everton
- Clean sheet nel 2025/26: 9
- Squadra: Como
- Clean sheet nel 2025/26: 10
- Squadra: Roma
- Clean sheet nel 2025/26: 10
- Squadra: Lazio
- Clean sheet nel 2025/26: 10
- Squadra: Inter
- Clean sheet nel 2025/26: 10
- Squadra: Arsenal
- Clean sheet nel 2025/26: 11