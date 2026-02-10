A segno cinque volte al Mapei Stadium contro il Sassuolo, la squadra di Chivu si conferma una macchina da gol in Serie A e non solo. Considerando i top 5 campionati d'Europa, l'Inter occupa il terzo posto tra le squadre che hanno segnato più reti in stagione. Nerazzurri davanti a corazzate come City, Real e Psg. Presenti anche altre tre italiane tra i club più prolifici. Sabato 14 febbraio c'è Inter-Juventus alle 20.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

LO SPECIALE DERBY D'ITALIA